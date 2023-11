Wieder vor einem Milan-Spiel: PSG-Fan niedergestochen

Mailand bleibt offenbar ein gefährliches Pflaster für Auswärtsfans. Wie die italienische Polizei mittlerweile bestätigte, wurde vor dem Champions-League-Duell am Dienstag ein Anhänger von Paris Saint-Germain niedergestochen.

Schauplatz am Dienstagabend: Das San Siro in Mailand. imago images

In der Königsklasse steht die AC Mailand mit dem Rücken zur Wand. Die Rossoneri haben nach der Hälfte der Gruppenphase nur zwei Punkte auf der Habenseite und zieren das Tabellenende der Gruppe F um Spitzenreiter PSG (6 Zähler) sowie die punktgleichen Newcastle und BVB (je 4). Im Heimspiel gegen Paris, das die Italiener jüngst mit 3:0 in die Schranken gewiesen hatte, ist die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli fast schon zum Siegen verdammt.

Am Abend vor dem Spiel aber trat der Sport in den Hintergrund - weil es in Mailand erneut zu einem Fan-Vorfall kam. Schon Mitte September war vor einem Milan-Heimspiel in der Königsklasse ein 58-jähriger Anhänger von Newcastle United im Stadtzentrum von acht Männern angegriffen und niedergestochen worden.

Die Magpies hatten sich "zutiefst besorgt" gezeigt, weil der Fan namens Eddie McKay eine Stichwunde im Rücken sowie zwei in den Arm erlitt. Glücklicherweise erreichte er schnell einen "stabilen" Zustand und durfte das Krankenhaus verlassen.

PSG-Fan offenbar außer Lebensgefahr

Die Attacke auf McKay scheint aber kein Einzelfall zu sein. Wie am Dienstag öffentlich wurde, hat es in der Nacht einen Angriff auf einen 34-jährigen PSG-Fan gegeben. Mit zwei Stichen ins Bein wurde dieser nach Informationen der Mailänder Polizei schwerer verletzt. Mittlerweile befinde er sich aber außer Lebensgefahr.

In einem kurzen Statement meldete sich Milan am Dienstagmittag zu Wort: "Die AC Mailand verurteilt jede Form von Gewalt: Fußball ist für uns Leidenschaft, nicht Hass. Sport soll vereinen, nicht spalten." Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten waren zwei Fangruppen im Stadtteil Navigli aufeinandergetroffen, wo es zu einer Schlägerei kam, in der auch Pyrotechnik gezündet wurde.

Als letzte Mannschaft in der Gruppenphase kommt Borussia Dortmund nach Mailand. Auch dann wird Vorsicht geboten sein - Anpfiff am 28. November ist um 21 Uhr.