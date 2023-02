Wieder vereint: Nergiz trainiert an Caprettis Seite

Der FC Ingolstadt hat einen neuen Chefcoach - und nun auch einen neuen Co-Trainer.

Neues Gesicht im Trainerstab des FCI: Maniyel Nergiz wird künftig an der Seite von Guerino Capretti stehen und kommt als Co-Trainer zum Drittligisten, der sich kürzlich von Rüdiger Rehm getrennt hatte.

Das Duo kennt sich bereits aus der gemeinsamen Zeit beim SC Verl. Bei den Ostwestfalen arbeiteten beide von 2017 bis 2019 zusammen. Im Anschluss zog es Nergiz als Co-Trainer und damit in selbiger Funktion zunächst zum damaligen Bundesligisten SC Paderborn (2020-2021) sowie anschließend für ein Jahr zum VfL Osnabrück, wo er in der zurückliegenden Spielzeit unter Vertrag stand.

"Wir haben das gleiche Verständnis"

"Ich kenne Rino noch gut aus meiner Zeit beim SC Verl. Wir haben das gleiche Verständnis, wie wir mit und gegen den Ball agieren wollen. Auch in den Gesprächen mit den Schanzern hat sich schnell gezeigt, dass wir die Vorstellung des Klubs teilen, wie wir erfolgreichen Fußball spielen möchten", sagte Nergiz bei Dienstantritt.

Bereits bei der Trainingseinheit am Donnerstagvormittag wird Nergiz erstmals bei den Schanzern auf dem Platz stehen, die am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den Jahres-Spitzenreiter VfL Osnabrück empfangen, einen von Nergiz' Ex-Vereinen also.