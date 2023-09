Wieder unterirdisch: Bochums Aussetzer-Quote bei 50 Prozent

Ziemlich stabil und verbessert zeigte sich der VfL Bochum zuletzt mit drei Unentschieden in Folge in der Liga. Ein Komplett-Aussetzer bei den Bayern gehört allerdings offenbar in jeder Saison zum Standard.

Viele Dinge im Fußball verändern sich, oft ziemlich schnell. Was bleibt gleich? Günter Netzers Frisur zum Beispiel. Und der Abstand beim Strafstoß beträgt nach wie vor elf Meter. Und: In jeder Saison gibt es eine ganz heftige Klatsche für den VfL Bochum gegen Rekordmeister FC Bayern.

Schon merkwürdig: Der VfL Bochum steht eigentlich dafür, sich mit Leidenschaft zu wehren, auch gegen übermächtige Gegner - und derer gibt es in der Bundesliga aus Bochumer Sicht viele. Zuletzt zeigte sich der VfL in der Liga ja auch durchaus stabil, spielte dreimal hintereinander Unentschieden, stand defensiv ziemlich kompakt.

Nun also: Ein erneuter Komplett-Aussetzer. "Das war ziemlich schmerzhaft", fand Sportdirektor Marc Lettau zum Beispiel hinterher. "Da sind wir heftig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden."

Zum dritten Mal 0:7 gegen den FC Bayern

Hätte Manuel Riemann nicht noch einige Male glänzend pariert, dann wäre die Niederlage in München sogar zweistellig ausgefallen. So schlafmützig zeigten sich die Bochumer im Zweikampf, als würden sie fast bereitwillig Platz machen, wenn die Bayern zu ihren flotten Kombinationen loslegten.

Natürlich, dieser Gegner spielt halt in einer ganz anderen Liga, das ist Top-Niveau, aber auch dann müsste man doch eigentlich in der Lage sein, so eine Niederlage in Grenzen zu halten. Das gelang Bochum erneut nicht, und die Höhe der Niederlage kommt den VfL-Anhängern bekannt vor.

Gleich nach dem Aufstieg, am fünften Spieltag der Saison 2021/22, gab es ein 0:7 an gleicher Stelle. Ein Jahr später folgte sogar an der Castroper Straße ein Untergang ähnlicher Couleur, am dritten Spieltag, da gab es das bekannte 0:7 gegen die Bayern. Und nun eben am fünften Spieltag, schon wieder 0:7.

Nicht der erste Aussetzer der Saison

Eine so hohe Klatsche kennt Thomas Letsch nicht aus seiner Trainer-Karriere, so hoch hat er noch nie verloren. "Das tut allen weh. Den Spielern, den Leuten drumherum, dem Staff, den Fans", sagt Letsch. "Im Fußball passiert es allerdings immer wieder mal, dass man so richtig auf die Fresse kriegt. Danach muss man dann wieder aufstehen."

Auch ihm dürfte ein Rätsel sein, warum sich seine Mannschaft dann auch komplett auseinander spielen ließ. Es war schließlich nicht der erste Aussetzer des VfL Bochum in der laufenden Saison. Zu den negativen Highlights gehört natürlich das Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld, und am ersten Spieltag hatte es bereits ein in dieser Form kaum für möglich gehaltenes 0:5 beim VfB Stuttgart gegeben.

Es folgen drei Unentschieden gegen Borussia Dortmund, in Augsburg und gegen Frankfurt. Leicht ansteigende Tendenz, nun der erneute Niederschlag. Drei ordentliche Spiele zwischendurch also, dazu drei Komplett-Ausfälle: Damit liegen Bochums blamable Auftritte der aktuellen Saison bei 50 Prozent. "Auch so ein Spiel", sagt Letsch, "darf uns nicht umwerfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Woche gegen Gladbach wieder ganz anders auftreten werden."