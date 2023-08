Wieder unter Kauczinski: Kade wechselt zum SVWW

Julius Kade verlässt die SG Dynamo Dresden vorzeitig, um eine Liga höher für den SV Wehen Wiesbaden aufzulaufen. Das teilten beide Vereine am Donnerstag mit.

Der Vertrag von Julius Kade bei der SGD war ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2024 gültig, doch der zentrale Mittelfeldspieler geht schon jetzt und wechselt zum Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Er war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und gehörte in der Aufstiegssaison 2020/2021 zu den absoluten Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit kam er nicht mehr auf die Einsatzzeiten, die sowohl er als auch wir uns vorgestellt haben. Trotzdem hat er sich stets professionell verhalten", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

"Eine weitere Option im Kader, insbesondere im Mittelfeld"

Kade, gebürtiger Berliner, kam 2020 aus der Hauptstadt nach Dresden. Bei Hertha BSC hatte der heute 24-Jährige alle Jugendmannschaften durchlaufen und 2017 sein Bundesligadebüt gegeben. Es blieb bei dem einen Einsatz im Oberhaus, dafür kann Kade insgesamt 29 Zweitliga- sowie 46 Drittliga-Einsätze vorweisen.

Beim SVWW weiß man deshalb, was man bekommt. "Julius ist ein laufstarker Box-to-Box-Spieler mit einem guten linken Fuß", so der Sportliche Leiter Paul Fernie. "Er wird uns mit seiner Ballkontrolle und Spielintelligenz zusammen mit seiner Ausdauer und Energie eine weitere Option im Kader und dabei insbesondere im Mittelfeld bieten. Wir werden intensiv daran arbeiten, ihn schnellstmöglich an unseren Spielstil und unser Umfeld zu gewöhnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Erneute Zusammenarbeit mit Kauczinski

Auch Kade selbst hat "richtig Bock auf die neue Herausforderung beim SVWW und auf die 2. Bundesliga". Zudem trifft er ja auf einen alten Bekannten: "Markus Kauczinski war bereits in Dresden mein Trainer, und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm."

Im Einsatz ist der SVWW an diesem Wochenende nicht, das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig findet wegen des Supercups erst am 27. September statt. Weiter geht's am 18. August mit dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC.