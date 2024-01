Wieder Sorgen um die Wade: Khedira auf dem Weg ins Krankenhaus

Union Berlin muss womöglich den nächsten Verletzten beklagen: Rani Khedira befindet sich nach einem folgenschweren Zweikampf im Training auf dem Weg ins Krankenhaus.

Das sind schlechte Nachrichten für Union-Coach Nenad Bjelica zum Start ins neue Jahr. Bei einem Zweikampf im Training mit Alex Kral verletzte sich Rani Khedira an der Wade. Ausgerechnet an der Wade muss man dazusagen. Der in den letzten Jahren von Verletzungen häufig verschonte Khedira fehlte den Eisernen nach einer im DFB-Pokalspiel beim FC-Astoria Walldorf Mitte August (4:0) erlittenen Wadenverletzung fast bis Mitte Oktober.

Die Abstinenz von Stabilisator Khedira, nicht umsonst zum stellvertretenden Kapitän hinter Christopher Trimmel berufen, machte sich bemerkbar, in dieser Saison kam er bis dato lediglich fünfmal in der Bundesliga zum Einsatz (immer von Beginn an, kicker-Notenschnitt 4,1). Zum Vergleich: In der Spielzeit 2022/23 hatte Khedira lediglich ein einziges Bundesligaspiel verpasst (zwei Tore, kicker-Notenschnitt 3,36) und war maßgeblich am erstmaligen Einzug in die Champions League beteiligt.

Immerhin noch vier Partien machte Khedira in der Königsklasse mit (kicker-Notenschnitt 3,75), konnte das Ausscheiden aber auch nicht verhindern. Nun könnte der nächste Rückschlag folgen, diesmal hat es aber die andere - also die linke und nicht die rechte - Wade erwischt. Khedira befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus, um die Schwere der Verletzung abschätzen zu lassen.

Ob Khedira beim Wiederauftakt am 13. Januar beim SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mitwirken kann, ist zumindest fraglich. Es folgen zwei weitere Auswärtsspiele beim FSV Mainz 05 sowie Meister Bayern München. Das erste Heimspiel steht am 28. Januar gegen Aufsteiger Darmstadt 98 an. In Abwesenheit des 29-jährigen Khedira setzte Bejlica-Vorgänger Urs Fischer im Zeitraum zwischen August und Oktober zumeist auf den vier Jahre jüngeren Abräumer Kral.