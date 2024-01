Wieder Silber und Bronze für deutsches Team

Lea Lin Teutenberg und Pauline Grabosch haben bei der Bahnrad-EM im niederländischen Apeldoorn für weitere deutsche Medaillen gesorgt.

Die 24-jährige Teutenberg überraschte am Samstag im Ausscheidungsfahren mit Silber, die Teamsprint-Anfahrerin Grabosch fuhr im Zeitfahren über 500 m in 33,444 Sekunden auf Rang drei.

Teutenberg (Mettmann), die ihre erste EM-Medaille holte, musste sich nur Straßen-Weltmeisterin Lotte Kopecky geschlagen geben. Die Belgierin hatte wenige Minuten zuvor auch im Punktefahren triumphiert. Die 25-jährige Magdeburgerin Grabosch lag hinter der Britin Katy Marchant (33,319) und Taky Marie-Divine Kouame (33,356) aus Frankreich.

Grabosch ist stark aus der kurzen Winterpause gekommen. Zum Auftakt der Europameisterschaften am Mittwoch war die 25-Jährige beim Gold-Hattrick im Teamsprint mit Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze persönliche Bestzeit gefahren. Ihre hochdekorierten Teamkolleginnen ließen das Zeitfahren am Samstag aus. Stattdessen erhielt Clara Schneider eine Chance, die 19-Jährige wurde im Finale in 34,682 Sekunden Achte.

Tim Torn Teutenberg landet auf Platz sechs

Tim Torn Teutenberg (Mettmann) verpasste im Omnium das dritte Edelmetall des Tages. Der deutsche Meister und Bruder von Silber-Gewinnerin Lea Lin ging nach drei von vier Disziplinen auf Rang fünf liegend aussichtsreich ins abschließende Punkterennen, landete am Ende jedoch mit 105 Zählern auf Platz sechs. Europameister wurde der Brite Ethan Hayter (121) vor dem punktgleichen Niklas Larsen aus Dänemark und dem Belgier Fabio van den Bossche (118).

Am Sonntag stehen die letzten Wettbewerbe in Apeldoorn auf dem Programm. Darunter auch die Sprint-Disziplin Keirin, in der Friedrich als Titelverteidigerin an den Start geht. Auch Franziska Brauße ist nach ihrem EM-Gold im Vorjahr in der Einerverfolgung favorisiert.

Ergebnisse im Überblick

Frauen, Punktefahren

1. Lotte Kopecky (Belgien) 24 Pkt.; 2. Anita Stenberg (Norwegen) 19; 3. Jarmila Machacova (Tschechien) 18; 4. Lara Gillespie (Irland) 11; 5. Wiktoria Pikulik (Polen) 11; 6. Marit Raaijmakers (Niederlande) 10; 7. Clara Copponi (Frankreich) 9; 8. Argiro Milaki (Griechenland) 6; 9. Alberte Greve (Dänemark) 4; 10. Sophie Lewis (Großbritannien) 4; ... 12. Lena Charlotte Reißner (Gera) 2

500 m Zeitfahren

1. Katy Marchant (Großbritannien) 33,319 Sek.; 2. Taky Marie Divine Kouame (Frankreich) 33,356; 3. Pauline Grabosch (Chemnitz) 33,444; 4. Miriam Vece (Italien) 33,513; 5. Marlena Karwacka (Polen) 33,678; 6. Lowri Thomas (Großbritannien) 34,026; 7. Paulina Petri (Polen) 34,396; 8. Clara Schneider (Finsterwalde) 34,682; 9. Kyra Lamberink (Niederlande) 34,545 (Qualifikation); 10. Julie Nicolaes (Belgien) 34,757

Ausscheidungsfahren

1. Lotte Kopecky (Belgien); 2. Lea Lin Teutenberg (Kempten); 3. Jessica Roberts (Großbritannien); 4. Chiara Consonni (Italien); 5. Maria Martins (Portugal); 6. Anita Stenberg (Norwegen); 7. Valentine Fortin (Frankreich); 8. Olivija Baleisyte (Litauen); 9. Barbora Nemcova (Tschechien); 10. Babette Van Der Wolf (Niederlande)

Männer, Sprint

1. Harrie Lavreysen (Niederlande); 2. Mateusz Rudyk (Polen); 3. Mikhail Yakovlev (Israel) (B-Finale); 4. Jeffrey Hoogland (Niederlande); 5. Rayan Helal (Frankreich) (Viertelfinale); 6. Sebastien Vigier (Frankreich); 7. Hamish Turnbull (Großbritannien); 8. Vasilijus Lendel (Litauen); 9. Martin Cechman (Tschechien) (Achtelfinale); 10. Sandor Szalontay (Ungarn); ... 12. Maximilian Dörnbach (Cottbus); 13. Luca Spiegel (Offenbach)