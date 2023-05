Wieder Overtime, wieder Tkachuk: Panthers legen in der Serie nach

Wieder geht es zwischen den Florida Panthers und den Carolina Hurricanes in die Verlängerung, wieder trifft Matthew Tkachuk zum Sieg - aber diesmal schneller als beim ersten Erfolg.

Die Florida Panthers haben in den NHL-Play-offs auch ihr zweites Auswärtsspiel bei den Carolina Hurricanes gewonnen und sind in den Finals der Eastern Conference 2:0 in Führung gegangen. Wie beim ersten Overtime-Krimi war Matthew Tkachuk der entscheidende Mann.

In Spiel eins fiel um 1.58 Uhr in Raleigh nach der vierten Overtime das Siegtor der Florida Panthers bei den Carolina Hurricanes, auch in Spiel zwei mussten die beiden Teams in die Verlängerung. Und wieder war es Matthew Tkachuk, der Florida am Ende jubeln ließ.

Jalen Chatfield hatte Carolina schon nach zwei Minuten in Führung geschossen, die hielt bis zur 28. Minute. Da wurde Aleksander Barkov mit einem starken Pass von Josh Mahura freigespielt, Barkov glich mit einem starken Move zum 1:1 aus. Das Ergebnis hatte auch nach der Schlusssirene Bestand, es ging in die Overtime. Und da schlugen die Panthers in Überzahl mit einer schnellen Kombination zu - diesmal schon nach zwei Minuten der Extrazeit. Sam Reinhart bediente Sam Bennett, der den Puck vor Torhüter Antti Raanta querlegte auf Tkachuk. Der hob die Scheibe am kurzen Eck über die Schoner des Hurricanes-Goalies hinweg zum umjubelten 2:1 ins Gehäuse.

"Zur richtigen Zeit am richtigen Ort"

"Er ist der Spieler, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist", lobte Radok Gudas den Angreifer. "Das hat er schon die gesamte Saison für uns geleistet und er macht damit einfach weiter. Es ist ein Vergnügen ihm zuzusehen und ein Vergnügen ihn in der Mannschaft zu haben." Tkachuk hatte sechs Partien in Serie nicht getroffen, nun bescherte er mit seinen zwei Overtime-Treffern Florida einen 2:0-Serienvorsprung.

Die Panthers, die zum fünften Mal eine Overtime als Gast für sich entscheiden konnten und damit nun Platz zwei in der NHL-Historie einnehmen, haben nun zweimal in der FLA Live Arena Heimrecht und könnten die Serie bereits für sich entscheiden.

Play-offs, Halbfinale (best of seven), 2. Spiel

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 1:2 n.V.

Play-off-Stand: 0:2