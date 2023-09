Wieder nur draußen: Fein-Techniker Soares im Abseits

Jahrelang gehörte er zum Stammpersonal, nun ist Danilo Soares meist außen vor. Ein Sommer-Zugang hat dem Brasilianer den Rang abgelaufen.

Danilo Soares ist einer der übrig gebliebenen Spieler aus dem Bochumer Aufstiegsteam; jahrelang war es praktisch keine Frage, wer den Posten links in der Abwehr besetzt. Dass Trainer Thomas Letsch nun in der Regel auf ein System mit Dreierkette setzt, gereicht nicht gerade zum Vorteil für den Routinier.

Beim Pokalspiel in Bielefeld blieb Soares komplett außen vor, ebenfalls beim Liga-Auftakt in Stuttgart. Beim ersten Heimspiel gegen Dortmund (1:1) durfte er nach der Pause für den angeschlagenen Maxi Wittek ran, zuletzt beim 2:2 in Augsburg blieb der Brasilianer wieder über die ganze Zeit draußen.

Das ist nachvollziehbar: Wittek, den Letsch schon aus der gemeinsamen Zeit bei Vitesse Arnheim kennt, erfüllt die Anforderungen eines Schienenspielers nun mal besser als Soares, dessen Stärken in einer Viererkette besser zum Tragen kommen.

An Wittek führt kein Weg vorbei

Wittek hat sich schnell in Bochum eingefunden, aktuell führt in einem 3-5-2 offensichtlich kein Weg an ihm vorbei. Keine leichte Erfahrung für Soares, doch der schwächelte schon in der Rückrunde der vorigen Saison.

"Er ist momentan nicht ganz frisch im Kopf", merkte Letsch während der Rückrunde mal an, als Soares ganz ungewöhnliche Stellungsfehler gezeigt hatte und vorzeitig ausgewechselt worden war. Er schlitterte, auch verletzungsbedingt, in eine formidable Krise und war bei den entscheidenden beiden Spielen im Kampf um den Klassen-Verbleib in der Rückrunde der vorigen Saison schon nicht mehr erste Wahl.

Soares' Vertrag läuft in einem Jahr aus

Im Sommer gab es bereits Spekulationen über einen Wechsel nach Brasilien; in einem Jahr läuft der Vertrag von Soares aus, der seit 2017 für den VfL spielt. Mit seiner Routine und seiner feinen Ballbehandlung könnte der 31-Jährige allerdings nach wie vor wichtig sein für das Team, erst recht, wenn Letsch mal wieder auf eine Viererkette setzt oder Wittek ausfällt.

Nun naht eine Möglichkeit, sich mal wieder auf dem Rasen zu präsentieren, denn am Donnerstag bestreitet der VfL Bochum ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden.

Dann steht womöglich Sommer-Einkauf Moritz-Broni Kwarteng zum ersten Mal für den VfL auf dem Platz. Bisher musste der Neuzugang aus Magdeburg wegen Beschwerden in der Leistengegend passen, jetzt ist der vielseitige Offensivmann offenbar bereit - zumindest für einen Kurz-Einsatz.