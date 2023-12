Wieder nichts: Auch am Samstag keine Abfahrt auf der Birds of Prey

Es ist wie verhext: Die Speedfahrer müssen auch weiterhin auf ihren Saisonauftakt warten. Am frühen Samstagabend (MEZ) musste auch die zweite Abfahrt auf der Birds of Prey in Beaver Creek abgesagt werden.

Thomas Dreßen konnte sich auch am Samstag nicht in die abfahrt stürzen. IMAGO/GEPA pictures

Starker Schneefall und böiger Wind führten am Samstag auch zur Absage der zweiten geplanten Abfahrt der alpinen Männer in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado. Bereits am Freitag konnte wegen der Wetterverhältnisse nicht gefahren werden.

Die Abfahrer haben damit noch keinen der bisher vier geplanten Wettbewerbe in der alpinen Königsdisziplin bestreiten können. Vor einem Monat waren bereits die beiden Rennen in Zermatt abgesagt worden. Und auch der Riesenslalom in Sölden/Österreich konnte nicht ausgetragen werden.

Die Männer haben bisher nur einen einzigen Weltcup-Wettbewerb austragen können: Am 18. November konnte in Gurgl (Tirol) ein Slalom ausgetragen werden. Einen Nachholtermin gibt es aktuell nur für eines der ausgefallenen Rennen von Zermatt nach Cervinia. Dafür springt am 14. Dezember Gröden ein. Damit finden in dem italienischen Wintersportort wie schon im Vorjahr drei Rennen an drei Tagen statt. Dem Ersatzrennen folgen ein Super-G und eine Abfahrt. Die Organisatoren in Südtirol teilten am Samstag mit, dass die obligatorische Schneekontrolle bestanden worden sei und den Wettbewerben damit nichts im Wege stehe.

Am Sonntag (Ortszeit) ist in Beaver Creek ein Super-G angesetzt. Ob dieser über die Bühne gehen kann, erscheint aber ebenfalls zweifelhaft. Denn die Wetteraussichten verheißen keine grundlegende Änderung.