Wieder mehr als nur Joker? Ajorque durchlebt schwierige Phase in Mainz

Am Freitag kommt es zum Wiedersehen von Mainz-Stürmer Ludovic Ajorque mit Gladbach-Neuzugang Franck Honorat. Die Frage ist allerdings: In welcher Konstellation?

Kann bisher nicht an die starke Rückrunde 2022/23 anknüpfen: Ludovic Ajorque. IMAGO/HMB-Media

In der Saison 2017/18 spielten die beiden Franzosen gemeinsam für Clermont Foot. Während Franck Honorat bei Gladbach Stammspieler ist, macht Ludovic Ajorque in Mainz eine schwierige Phase durch. Auch weil es der FSV gegen Leverkusen weniger mit langen Bällen probieren wollte und stärker auf spielerische Lösungen setzte, musste der 1,96-Meter-Mann Ajorque bis zur 76. Minute auf Bank ausharren. Als er für Brajan Gruda auf den Platz kam, lagen die 05er bereits 0:3 zurück.

Die Partie am Freitag in Gladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht unter anderen Vorzeichen, hier könnten Ajorques Fähigkeiten wieder stärker gefragt sein. Nach dem guten Auftritt von Gruda und der soliden Leistung von Karim Onisiwo scheint der zuletzt schwächelnde Jae-Sung Lee der erste Streichkandidat des Offensivtrios. Gegen Leverkusen ließ Mainz nur wenig Großchancen zu, erarbeitete sich aber auch selbst wenige Tormöglichkeiten. Im letzten Spiel vor der Länderspielphase geht es nun darum, eine bessere Balance zu finden.

Der noch länger sieglose Klopp blieb damals im Amt

Zwei Wochen später gastiert dann der deutsche Rekordmeister in der Mewa-Arena. Am 29. Spieltag der Vorsaison besiegte Mainz die Bayern mit 3:1. Es ist bis dato der letzte Bundesliga-Dreier der 05er, die saisonübergreifend elf Spiele sieglos sind und in dieser Zeit höchstens Unentschieden landeten. Nur vom 2. bis 17. Spieltag 2006/07 gab es eine längere FSV-Sieglosserie (16 Spiele). Trainer Jürgen Klopp blieb damals dennoch im Amt.

Auch aktuell gibt es keine Auflösungserscheinungen bei der Rheinhessen. "Im Verein wird so mit der Krise umgegangen, wie ich es mir vorstelle. Es gibt keine gegenseitigen Vorwürfe. Es herrscht eine große Ruhe, hier diskutiert keiner über niemanden", bekräftigte Sportvorstand Christian Heidel nach der jüngsten Niederlage. "Die Mannschaft und der gesamte Verein spüren, dass wir gerüstet sind, jetzt brauchen wir die Ergebnisse und die holen wir auch", sagte er im Brustton der Überzeugung.