Wieder mal zu spät: Bochum suspendiert Mousset

In der Premier League hat er seine Qualitäten gezeigt, in Bochum nie. Nun ist das Fass übergelaufen. Stürmer Lys Mousset wird beim VfL keine Rolle mehr spielen.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Jerez de la Frontera (Spanien) berichtet Oliver Bitter

Im August hatte der VfL Bochum Stürmer Mousset im Sommer verpflichtet, in der Hoffnung, er würde ähnlich wie zuvor in England seine Qualitäten auch in der Bundesliga zeigen. In der Premier League kam der französische Angreifer immerhin auf 99 Einsätze, für den VfL Bochum absolvierte er keine einzige Bundesliga-Minute.

Daran wird sich auch im weiteren Saisonverlauf nichts ändern: Weil der Franzose wieder einmal zu spät zum Training erschienen war, suspendierte der VfL den Angreifer, der umgehend seine Heimreise aus dem Trainingsquartier in Andalusien antreten wird.

Wir haben ihm immer mal wieder eine Chance gegeben, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Bochums Manager Patrick Fabian

"Wir haben ihm immer mal wieder eine Chance gegeben, jetzt hat es keinen Sinn mehr", so Manager Patrick Fabian in Jerez de la Frontera. Am Sonntag Nachmittag war der 26-Jährige erneut zu spät zu einer Trainingseinheit erschienen, ein ziemliches Kunststück angesichts der Tatsache, dass der VfL derzeit im Trainingslager weilt.

Am Montagvormittag trainierte Mousset individuell, nun also ist er suspendiert mit Tendenz in Richtung Vertragsauflösung; das zumindest wäre für den VfL das angestrebte Ziel.

"Das ist ziemlich enttäuschend, weil wir uns sportlich von ihm natürlich einiges erhofft haben," sagte Fabian. "Irgendwann aber ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die Gruppe insgesamt schützen müssen."

Mousset war im Sommer bereits mit Übergewicht in Bochum angekommen und hatte es im Anschluss nie geschafft, wirklich fit zu werden. Zu schlechten Trainingsleistungen gesellten sich Undiszipliniertheiten - und dadurch keine Einsatzzeiten.

Definitiv ein trübes Kapitel für den VfL Bochum, auch wenn der Franzose im Sommer ablösefrei kam. Sein Gehalt dürfte für Bochumer Verhältnisse überdurchschnittlich sein, der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2024.

Aus anderen Gründen treten zwei Bochumer Profis am Montag die Heimreise an: Zum einen Michael Esser, der eine Oberschenkelverletzung erlitt, aber inzwischen immerhin ein wenig Entwarnung gab. Noch ist unklar, ob es sich um eine Zerrung oder einen Faserriss handelt, das wird demnächst in Bochum geklärt.

Das Trainingslager abbrechen muss zum anderen auch Mittelfeld-Talent Mats Pannewig (18), der wegen Kniebeschwerden abreist.