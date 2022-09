Wieder mal Butscher: Mit Gänsehaut ins Spiel gegen Köln

Am Dienstag Vormittag leitete er seine erste Übungseinheit als Nachfolger von Thomas Reis. Am Sonntag steht Heiko Butscher beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln als Cheftrainer an der Seitenlinie. Keine neue Situation für den Ex-Profi.

Mal wieder Notnagel: Heiko Butscher wird am Wochenende als Interims-Coach an der Seitenlinie stehen. Bongarts/Getty Images

Schon zweimal kam der frühere Verteidiger als Zwischenlösung beim VfL Bochum nach der Entlassung eines Cheftrainers zum Einsatz. Im Februar 2018, nach der Entlassung von Jens Rasiejewski, übernahm Butscher und feierte mit seiner Mannschaft ein 2:1 gegen Darmstadt 98. Nach der Installierung von Robin Dutt als Cheftrainer arbeitete Butscher zunächst als "Co", sprang dann quasi als Vorgänger von Thomas Reis 2019 noch einmal kurz als Chef ein.

Seit 2015 gehört der in Leutkirch im Allgäu geborene Butscher zum Bochumer Trainerstab, war zunächst bei der U 16 im Einsatz und trainiert aktuell die U 19. Nach dem Reis-Aus am Montag muss er eine verunsicherte Mannschaft auf ein kompliziertes Spiel gegen den 1. FC Köln einstimmen; beschlossen ist allerdings bereits, dass Butscher möglichst schnell wieder Platz machen soll für einen neuen Cheftrainer. "Mit Heiko ist besprochen, dass er nun hilft, bis der neue Trainer da ist", verkündete der neue Sportchef Patrick Fabian am Montag.

Butschers Parallele zu Reis

"Ich bin in meinem zehnten Jahr beim VfL, und für mich ist es selbstverständlich, dem Verein in dieser schwierigen Lage zu helfen. Es gilt, positiv an die Sache heranzugehen", so der Interimstrainer in einem Interview auf der Bochumer Vereins-Homepage. "Ich bekomme schon jetzt Gänsehaut, wenn ich an Sonntag denke. Vor den unfassbaren VfL-Fans zu stehen, ist ein großartiges Erlebnis."

Noch am Samstag nach dem 1:3 im Derby auf Schalke hatte Thomas Reis verkündet, er habe "richtig Bock, den Block umzustoßen". Nun wählte Butscher annähernd die gleichen Worte. "Ich möchte den Spielern vermitteln", so der 42-jährige, "dass wir den Bock gemeinsam umstoßen können."

Er habe sehr großen Respekt vor der Arbeit des bisherigen Cheftrainers, betonte der frühere Verteidiger, der 2005 beim VfL seinem ersten Profivertrag unterschrieb. "Thomas hat in den vergangenen Jahren unglaubliche Arbeit geleistet. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, deshalb geht mir die Entwicklung natürlich nahe."

Bangen um Asano

Zunächst muss sich Butscher einen Überblick verschaffen, wie es personell um seine Mannschaft bestellt ist, die nach sechs Niederlagen gegen Köln den ersten Punktgewinn anstrebt. Nicht einsatzfähig waren zuletzt zum Beispiel Jacek Goralski, Dominique Heintz und Lys Mousset, überdies erlitt Takuma Asano gegen Schalke eine Knieverletzung; die genaue Diagnose steht noch aus.

"Ich erwarte von jedem das Bewusstsein, was Fußball für ein geiler Sport ist, wo jeder bereit ist, alles wegzuverteidigen", so Butscher. "Grundtugenden wie Laufbereitschaft, Haltung und Geschwindigkeit sind vorhanden. Es gilt nun, mehr Konstanz reinzubringen."

Unterstützen wird ihn wie bei der U 19 auch Ex-Profi Marc-André Kruska. "Wir ticken gleich, wir verstehen uns blind", so Butscher. Seine Vorgabe für Sonntag: "Ich werde versuchen, innerhalb der Mannschaft eine gute Atmosphäre zu schaffen und hoffe, dass das auch bei den Fans ankommt."