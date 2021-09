Wieder kurios, torreich und japanisch? - Bielefeld: Duell der Gegensätze mit Bayer

Die zwei Aufeinandertreffen mit Leverkusen waren für Arminia in der vergangenen Saison 2020/21 besonders geprägt. Am kommenden Sonntag sind die Vorzeichen klar. Oder kommt wieder alles anders?

Bielefeld gegen Leverkusen - diese Begegnung in der Fußball-Bundesliga hat von außen für den Betrachter zunächst wenig Spektakuläres zu bieten. Selbst der Ausgang am Sonntagabend in der Schüco-Arena scheint gewissermaßen klar - zu deutlich sind die Vorzeichen in diesem Duell der Gegensätze: Arminia ist mit nur einem Tor, erzielt von Patrick Wimmer am 3. Spieltag beim 1:1 gegen Frankfurt, bislang das offensivschwächste Heimteam. Leverkusen dagegen reist mit acht Toren (ebenso wie der FC Bayern) als offensivstärkstes Auswärtsteam nach Ostwestfalen, sieben Punkte aus drei Spielen sind die Ausbeute in der Fremde.

Auch beim bisher letzten Aufeinandertreffen an selber Stelle lag die Favoritenrolle auf Seiten der Gäste. Die gewannen am 21. November 2020 schließlich tatsächlich auch durch ein spätes Tor von Aleksandar Dragovic noch mit 2:1. Kurios jedoch: Gastgeber Arminia hätte beinahe trotz null Torschüssen im gesamten Spielverlauf noch einen Punkt geholt. Nach Leon Baileys 0:1 war Bayer-Keeper Lukas Hradecky beim 1:1 ein spektakulärer Fauxpas unterlaufen, als er einen Rückpass über den Fuß in die eigenen Maschen bugsierte.

Regelrecht Geschichte schrieb Arminia im Rückspiel am 14. März 2021. Der 2:1-Sieg in der BayArena war der erste Dreier in der Geschichte der Bundesliga, den zwei Japaner für ihr Team herausschossen. In die Torschützenliste trugen sich damals Leihspieler Ritsu Doan (inzwischen zurück zur PSV Eindhoven) und Masaya Okugawa ein, der diesmal theoretisch erneut treffen könnte. Das 2:1 war unter dem heutigen Trainer Frank Kramer einer der torreichsten Erfolge für die Bielefelder Minimalisten. Nur beim 2:0-Sieg zum Saisonabschluss in Stuttgart gelangen dem Team ebenfalls zwei Tore.

Und diesmal? Könnte Arminia mit einem Triumph im siebten Saisonspiel vermeiden, ähnlich schlecht zu starten wie zuletzt 1996/97, als der erste Sieg erst im neunten Spiel glückte. Ein Unentschieden riefe unterdessen die Historiker schon jetzt auf den Plan. Viermal spielten die Bielefelder saisonübergreifend in Folge zu Hause zuletzt remis, ebenso oft wie einst 2008/09. Die fünfte Punkteteilung wäre neuer Vereinsrekord. Die Allzeit-"Bestmarke" in der Bundesliga hält die TSG Hoffenheim mit sieben Heim-Unentschieden hintereinander in der Saison 2011/12.