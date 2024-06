Wieder Kickers, diesmal Stuttgart: Wildersinn unterschreibt in Degerloch

Die Stuttgarter Kickers haben einen neuen Cheftrainer gefunden: Wie sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, übernimmt Marco Wildersinn, der in der abgelaufenen Saison mit den Würzburger Kickers nur haarscharf am Aufstieg in die 3. Liga vorbeigeschrammt war.

Möchte bei den Stuttgarter Kickers "richtig was voranbringen": Marco Wildersinn IMAGO/osnapix