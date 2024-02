Wieder kein Sieg: RWO muss sich auch gegen Lippstadt mit Remis begnügen

Zum Auftakt des 20. Spieltages in der Regionalliga West musste sich Rot-Weiß Oberhausen zuhause gegen den SV Lippstadt erneut mit einem Remis begnügen - ein weiterer Dämpfer für die Aufstiegsambitionen.

Weder Fisch noch Fleisch: Das Remis am Freitagabend zwischen Rot-Weiß Oberhausen - nach dem 0:0 in Gladbach die zweite Punkteteilung in diesem Jahr für RWO - und dem SV Lippstadt nützt eigentlich keinem der beiden Teams wirklich weiter. RWO verpasste es, deutlich näher an die Spitzengruppe heranzurücken, gleiches gilt für den SVL am Tabellenende, der weiter deutlich hinter dem rettenden Ufer steht.

Die Gastgeber starteten gut in die Begegnung, gingen durch Kapitän Kreyer bereits in der 4. Minute in Führung, der von der Strafraumgrenze traf. RWO behielt die Oberhand, verpasste es aber trotz vorhandener Gelegenheiten, nachzulegen. Lippstadt zeigte sich begünstigt durch einen Öztürk-Fehler erstmals kurz vor der Halbzeit gefährlich. Kaisers Versuch flog durch einen Platzfehler aber deutlich über den Querbalken (40.). Zwei Minuten später tauchten die Gäste erneut gefährlich vor Benz auf. Holtkamp agierte jedoch zu eigensinnig, scheiterte am Keeper, anstatt auf Maier querzulegen.

Die Anfangsphase im zweiten Durchgang gehörte dann wieder den Gastgebern. Stoppelkamp köpfte nach Kreyer-Vorlage drüber. Im Gegensatz zum ersten Abschnitt befreite sich Lippstadt diesmal zügiger aus Oberhausens Druck. Maier traf zunächst nur Aluminium (54.), drei Zeigerumdrehungen später dann aber nach einer Hereingabe ins Tor. Zunächst verlor RWO den Ball unnötig in der Vorwärtsbewegung und agierte anschließend zu schlafmützig im eigenen Sechzehner. In der Schlussphase hätte der Siegtreffer hüben wie drüben fallen können - sollte er aber nicht mehr. Es blieb beim 1:1, das, wie eingangs erwähnt, keinem Team in der aktuellen Situation weiterhilft.