Wieder kein Sieg: Bayreuths Krise verschärft sich in Nürnberg weiter

Die SpVgg Bayreuth blieb beim 1. FC Nürnberg II am Dienstag zum siebten Mal in Folge in der Regionalliga Bayern ohne Sieg.

Bayreuther Remis in Nürnberg

Marek Mintal kehrte erstmals nach seinem Sommerwechsel mit der SpVgg Bayreuth in einem Punktspiel zum 1. FC Nürnberg zurück. Das "Phantom" sah einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Die Club-Amateuren hielten jedoch gut dagegen, weshalb Highlights zunächst rar waren. Das sollte sich ab der 24. Minute ändern. Erstmals kam Nürnberg mit Zug vor das Bayreuther Tor - schon klingelte es. Sommer flankte scharf von rechts, in der Strafraummitte bugsierte Muteba den Ball in die Maschen. Der FCN war nun spielbestimmend und drückte auf das 2:0, welches in der 30. Minute durch ein Eigentor fiel. Reichert parierte zunächst den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste und leitete anschließend sofort den Konter ein, den Wieselsberger unglücklich ins eigene Tor lenkte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später lag die Kugel auf der anderen Seite erneut im Netz. Latteier verwertete einen gut vorgetragenen Angriff über rechts aus kurzer Distanz. Beinahe wäre Stefandl Sekunden vor dem Pausenpfiff noch der Ausgleich gelungen, Jahn rettete aber auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Nach zunächst ausgeglichenem Beginn des zweiten Durchgangs hatte die Altstadt zur Stundenmarke ihre stärkste Phase bis dato. Der frisch eingewechselte Mintal köpfte in der 64. Minute eine Flanke von links zum Ausgleich ins Tor. Bis zum Abpfiff verlief die Partie ausgeglichen. Beide kamen vereinzelt noch zu Abschlüssen, die jedoch keine Gefahr für das jeweilige Tor ausstrahlten. In der Schlussminute kassierte Wieselsberger noch die Ampelkarte nach einem taktischen Foul. Am Ergebnis und damit am siebten sieglosen Spiel für die Bayreuther änderte sich allerdings auch dadurch nichts mehr.