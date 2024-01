Wieder kein Kauf-Abnehmer: Hertha verleiht Maolida erneut

Hertha BSC hat Myziane Maolida (24) erneut verliehen. Diesmal wird der Offensivspieler nach Schottland abgegeben.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird Maolida die Rückrunde der laufenden Saison auf Leihbasis beim schottischen Erstligisten Hibernian FC verbringen. "Wir haben gemeinsam mit Myziane nach einer guten Lösung gesucht und mit dieser Leihe gefunden", wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Vereinsmitteilung zitiert. "Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung."

Stand jetzt wird Maolida im Sommer wieder zurück nach Berlin kommen, da sein Vertrag bei Hertha BSC noch bis 2025 läuft. Seine Aussichten beim Hauptstadtverein sind allerdings äußerst überschaubar. Erst im November hatte Cheftrainer Pal Dardai über Maolida gesagt: "Er soll so schnell wie möglich weg von uns. Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe." Hertha strebte daher eine erneute Leihe Maolidas an - auch weil an einen Verkauf niemand so richtig glaubte. Auch jetzt fand der Zweitligist "nur" einen Abnehmer für eine Leihe, nicht für einen Verkauf.

Der Offensivspieler war 2021 mit hohen Erwartungen für vier Millionen Euro vom OGC Nizza nach Berlin gekommen und erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel beim VfL Bochum direkt ein Tor. Im Anschluss ging es aber steil bergab für den in Paris geborenen Angreifer: Nach noch 14 Spielen im ersten Bundesliga-Jahr kam Maolida in der Abstiegssaison 2022/23 auf nur noch drei Einsätze, ehe er für ein halbes Jahr in seine französische Heimat zu Stade Reims verliehen wurde.

Nach seiner Rückkehr im Sommer sollte Maolida eigentlich an den türkischen Erstligisten Ankaragücü verliehen werden, der Deal platzte aber in letzter Minute. Für die Hertha-Profis kam der Nationalspieler der Komoren gar nicht mehr zum Einsatz, nur beim 2:1 über Schalke 04 im Oktober stand er überhaupt im Spieltagsaufgebot. Stattdessen kam er vornehmlich für Herthas zweite Mannschaft in der Regionalliga Nordost zum Einsatz.