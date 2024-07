Wieder kein EM-Halbfinale für die Schweiz - Bleibt Yakin an Bord?

Die Schweizer Nationalmannschaft hat den historischen EM-Halbfinaleinzug im Elfmeterschießen gegen England verpasst. Manuel Akanji ist untröstlich, Trainer Murat Yakin kann sich einen Verbleib vorstellen.

Mit Tränen in den Augen trotteten die Schweizer Spieler in die Fankurve. Der tosende Applaus der Anhänger konnte keinen Trost spenden, zu tief saß die Enttäuschung, den historischen ersten Einzug in ein EM-Halbfinale verpasst zu haben. Wieder waren die Eidgenossen ganz dicht dran. Wieder ging es im Viertelfinale ins Elfmeterschießen. Und wieder zogen die Schweizer in der Elfer-Lotterie den Kürzeren.

Vor drei Jahren waren die Eidgenossen im EM-Viertelfinale im Elfmeterschießen an Spanien gescheitert, nachdem man zuvor den damaligen Weltmeister Frankreich aus dem Turnier geräumt hatte. Bei dieser EM schaltete die Mannschaft von Trainer Murat Yakin im Achtelfinale zwar Titelverteidiger Italien aus, doch England, der zweite Finalist von 2021, bedeutete das Ende aller Träume.

Saka trifft mit Englands erstem Torschuss

"Ein tolles Spiel für beide Seiten", das der eingewechselte Xherdan Shaqiri gesehen hatte, war es sicherlich nicht, was die Mannschaften in Düsseldorf zeigten. Doch gerade die Schlussminuten der Verlängerung und das folgende Elfmeterschießen boten noch einmal große Dramatik. Es war die Yakin-Elf, die gegen Ende der 120 Minuten beinahe noch den Siegtreffer erzielt hätte. Erst hatte Shaqiri einen direkten Eckball spektakulär ans Lattenkreuz (117.) gesetzt, dann England-Keeper Jordan Pickford einen Schuss von Zeki Amdouni pariert (119.). "Am Ende des Tages steht es 1:1, und es geht ins Elfmeterschießen. Da ist es dann 50:50. Die Engländer hatten heute die besseren Nerven und haben gewonnen", sagte Shaqiri.

In den ersten vier Turnierspielen waren die personellen und taktischen Schachzüge von Yakin komplett aufgegangen. Auch gegen England stimmte die Organisation auf dem Platz, die Mannschaft verteidigte stark im Kollektiv und ließ in den 90 regulären Spielminuten nur einmal eine entscheidende Lücke - beim 1:1-Ausgleichstor durch Bukayo Saka. Yakins Prophezeiung vor dem Anpfiff ("Wir haben schon gezeigt, dass wir große Teams bei diesem Turnier ärgern können. Warum sollten wir nicht auch das große England vor Probleme stellen?") erfüllte sich. Im Elfmeterschießen scheiterte mit Abwehrchef Manuel Akanji dann ausgerechnet einer derjenigen Spieler, die ein exzellentes Turnier gespielt haben.

Jedes Mal, wenn wir gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt haben, konnten wir mithalten. Manuel Akanji

"Wenn man einen Elfmeter verschießt, vor allem als Einziger, dann hat man das Gefühl, dass man alle im Stich gelassen hat. Das ganze Land hat uns unglaublich unterstützt. Es tut weh und wird sicherlich ein paar Tage dauern, bis man das verdaut hat", sagte ein untröstlicher Akanji. Man habe "ein gutes Turnier gespielt", befand der frühere Profi von Borussia Dortmund. "Wir waren eine gute Einheit."

Ob die Schweiz mit den gezeigten Turnierleistungen endgültig im Kreis der großen Teams angekommen sei, wurde der Verteidiger gefragt. "Dieses Gefühl habe ich schon lange", sagte Akanji. "Jedes Mal, wenn wir gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt haben, konnten wir mithalten. Aus meiner Sicht hatten wir heute auch die besseren Chancen, um das Spiel zu gewinnen."

Yakin signalisiert abermals Gesprächsbereitschaft

Yakin nahm den Pechvogel nach dem Schlusspfiff in die Arme. "In so einem Moment bringen auch tröstende Worte nicht viel. Da herrscht Leere, Enttäuschung, Traurigkeit. Ich habe mich bei ihm bedankt für seine Leistung. Wie er gespielt und wie er die Mannschaft geführt hat. Das war höchstes Niveau", berichtete der Nati-Coach. "Das Ausscheiden schmerzt gewaltig. Wir haben gezeigt, welchen Fußball wir gegen die großen Teams spielen können. Wir müssen uns nicht verstecken."

Yakins Vertrag endet mit der EM. Die Leistungen der Schweiz haben auch die Arbeit des Trainers nochmal stärker in den Fokus gerückt. In der Heimat wurde gerade auch er, der Taktikfuchs, gefeiert. Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht es mit seiner Bereitschaft aus, den Vertrag zu verlängern?

"Ich habe immer signalisiert, dass ich bereit bin. Priorität hat für mich immer die Nationalmannschaft. Ich freue mich, wenn wir nächste, übernächste Woche die Gespräche führen können. Dann schauen wir, ob es eine Fortsetzung gibt", sagte Yakin.