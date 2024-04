Wieder in zwei Sätzen: Struff steht im Achtelfinale von Madrid

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Madrid sein Drittrundenmatch gegen Ugo Humbert gewonnen und steht im Achtelfinale. Dort könnte es nun zur Revanche gegen Carlos Alcaraz kommen.

Jan-Lennard Struff hat seinen Lauf auf der ATP-Tour fortgesetzt: Im Duell mit dem Franzosen Ugo Humbert setzte sich der 34-Jährige mit 7:5, 6:4 durch und blieb damit zum sechsten Mal in Folge ohne Satzverlust. Nun steht Struff, der vergangene Woche in München seinen ersten ATP-Titel gewinnen konnte, im Achtelfinale des Sandplatz-Masters in Madrid.

Mit viel Selbstvertrauen ging Struff das Drittrundenspiel gegen Humbert, Nummer 14 der Welt, an und zog in den entscheidenden Momenten immer wieder das Tempo an. Ein spätes Break im ersten Satz sowie eines zu Beginn des zweiten Durchgangs zogen die Partie auf die Seite des Warsteiners. Bei eigenem Aufschlag ließ er dagegen nicht einmal einen Breakball zu. Nach 1:37 Stunden nutzte er schließlich seinen zweiten Matchball zum Erfolg

Revanche gegen Alcaraz?

Im Achtelfinale könnte es nun zum Duell mit Carlos Alcaraz kommen, sollte dieser sein Match gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild gewinnen. Mit dem Spanier hat Struff noch eine Rechnung offen, hatte er im Vorjahr doch das Finale in Madrid gegen Alcaraz verloren.

Später am Sonntag sind in der "Caja Magica" auch noch Struffs Davis-Cup-Kollegen Alexander Zverev und Daniel Altmaier am Start. Am Nachmittag schlägt Altmaier gegen den Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz auf, am Abend ist Zverev dann gegen den Kanadier Denis Shapovalov gefordert.