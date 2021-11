"Wieder in einem Rausch": Darmstadt unaufhaltsam und unüberwindbar

Es war das Spiel zweier besonders formstarker Mannschaften, am Ende schlug Darmstadt den Primus St. Pauli deutlich. Vorne unwiderstehlich, hinten unüberwindbar - wer soll die Lilien aufhalten?

"Als wir nach dem Warmmachen in die Kabine gegangen sind, hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft gar nicht die nötige Spannung hat, die es gegen so ein starkes Team wie St. Pauli braucht. Daher habe ich die Jungs vor Anpfiff mit markanten Worten noch einmal gekitzelt", sagte Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht im Anschluss an die Partie.

Es waren scheinbar die richtigen Worte, denn bereits nach sechs Minuten traf Phillip Tietz zur Lilien-Führung, Braydon Manu und zweimal Luca Pfeiffer ließen sogar noch vor der Pause den Spielstand auf 4:0 hochschnellen.

Sturmduo mit 22 Treffern

Die Lilien stehen damit schon bei 35 Saisontreffern, alleine in den jüngsten sechs Spielen trafen die Hessen 20-mal. Großen Anteil daran hat - wie nun auch wieder gegen die Kiezkicker - das kongeniale Sturmduo Tietz/Pfeiffer, das sich alleine für 22 Treffer (jeweils elf) direkt verantwortlich zeigt und hauptverantwortlich dafür war, dass sich der SVD "wieder einmal in einem Rausch" befand, so Lieberknecht. "Das tut der Mannschaft gut und gibt Sicherheit."

Am ganzen Spiel am meisten gefallen hat mir, dass die Mannschaft nach der 4:0-Führung in der zweiten Halbzeit extrem seriös geblieben ist. Torsten Lieberknecht nach dem 4:0-Sieg gegen St. Pauli

Sicherheit gibt aber eben nicht nur das Offensivduo: Der klare 4:0-Sieg über den bisherigen Tabellenführer St. Pauli war bereits der sechste Heimsieg in Serie, in fünf dieser sechs Spiele mussten die Fans am Böllenfalltor nicht einen einzigen Gegentreffer mit ansehen. Daher fand der Trainer vor allem lobende Worte für seine Defensive - und etwas überraschend für die zweite Hälfte, in der die Lilien das Ergebnis nur noch verwalteten: "Am ganzen Spiel am meisten gefallen hat mir, dass die Mannschaft nach der 4:0-Führung in der zweiten Halbzeit extrem seriös geblieben ist - gerade in der Defensivarbeit. Insgesamt haben wir heute wenig Torchancen zugelassen und gut verteidigt."

"Wir genießen einfach den Moment"

Mit 16 Gegentreffern stellt der SVD damit gemeinsam mit Schalke, dem HSV und Paderborn die drittbeste Defensive der Liga. Bester Angriff, drittbeste Verteidigung - das sind Werte eines Spitzenteams, zu dem sich die Darmstädter entwickelt haben. Träumen vom Aufstieg? Nicht, wenn es nach Luca Pfeiffer geht: "Wir tun gut daran, überhaupt nichts schleifen zu lassen und plötzlich damit anzufangen, über große Ziele zu reden. Wir genießen einfach den Moment."

Und dieser Moment ist ein Moment an der Spitze, auch wenn St. Pauli am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Sandhausen wieder vorbeiziehen kann. Am kommenden Samstag gastieren die Lilien bei den zuletzt ebenfalls formstarken Auern.