"Wieder im Paradies": Wolf erneut ein Teil von Carl Zeiss Jena

Noch im Sommer war sein Vertrag ausgelaufen, nun ist er zurück: Kevin Wolf. Der 26-jährige Verteidiger erhält bei Regionalligist Carl Zeiss Jena eine zweite Chance.

Rolle rückwärts bei Regionalligist Carl Zeiss Jena. Dies zumindest kann über die Thüringer in Bezug auf Außenverteidiger Kevin Wolf (26) ab sofort gesagt werden.

Schließlich war Wolf erst im Sommer 2022 nach zwei Jahren für die Jenaer ohne Vertrag dagestanden. Nach 31 Spielen in der Regionalliga Nordost (zwei Tore) und einem im DFB-Pokal war Schluss. 20 absolvierte Begegnungen 2021/22 änderten daran nichts.

Seit Sommer hielt sich Wolf bei Hannover II fit

Wolf ist also "zurück in den Kehrbergen", wie es auf der Vereinswebsite heißt. Seit Sommer hielt er sich bei Ex-Klub Hannover 96 II fit, doch nun kehrt Wolf zurück und freut sich, "wieder im Paradies zu sein, wo ich mein Bestmögliches dafür tun werde, um mit dem FCC eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen". Aktuell ist Jena Fünfter in der Regionalliga Nordost.

Ich gehe davon aus, dass er unsere personelle Situation in der Defensive mit Beginn der Rückrunde entlasten wird. René Klingbeil

Trainer René Klingbeil hält die Entscheidung, Wolf bis vorerst Sommer 2023 wieder an den Klub zu binden, für sehr gut. "Wir kennen ihn und wissen, was wir sportlich und menschlich an ihm haben", lässt sich Klingbeil zitieren. Wolf werde "nun die Rückrundenvorbereitung mit uns bestreiten, so dass ich davon ausgehe, dass er unsere personelle Situation in der Defensive mit Beginn der Rückrunde entlasten und uns mit seiner Erfahrung und auch Vielseitigkeit helfen wird."

Chris Förster, der Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena, ist ebenso froh darüber, "dass wir eine für Klub und Spieler gleichermaßen gute Lösung gefunden haben. Kevin hat den Ehrgeiz und das Potenzial, auch über den Sommer hinaus das FCC-Trikot zu tragen."