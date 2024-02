Wieder Heimvorteil fürs DHB-Team: In Hannover geht es um das Olympia-Ticket

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft darf um das Olympia-Ticket vor eigenem Publikum kämpfen. Das machte die IHF an diesem Wochenende öffentlich.

Das direkte Olympia-Ticket hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-EM im eigenen Land erst im Spiel um Platz drei gegen Schweden verzockt. Es bleibt der Umweg über ein Qualifikationsturnier - und in diesem genießt der zweimalige Europameister erneut Heimrecht.

Wie die IHF am Freitag bestätigte, wird Hannover Schauplatz des deutschen Olympia-Qualifikationsturniers sein. Die DHB-Auswahl spielt vom 14. bis zum 17. März mit Algerien, Kroatien und Österreich - beides EM-Gegner, die Deutschland nicht schlagen konnte - um zwei Tickets für die Olympischen Spiele.

Der genaue Spielplan soll in Kürze stehen. Bereits ab 6. Februar (12 Uhr) beginnt der DHB mit dem Kartenvorverkauf. Neben Tagestickets werden auch Turnierkarten ab 49 Euro für alle drei Spieltage angeboten.

Auch bei den Frauen ist der DHB Gastgeber eines Olympia-Qualifikationsturniers: In Neu-Ulm trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch vom 11. bis zum 14. April auf Slowenien, Montenegro und Paraguay.

Zielsetzung: Erstmals seit 2008 mit Männern und Frauen bei Olympia

An der sportlichen Zielstellung gibt es für beide Teams keine Zweifel. "Wir wollen erstmals seit 2008 wieder mit unseren Männern und Frauen bei den Olympischen Spielen vertreten sein", stellt DHB-Sportvorstand Axel Kromer klar. Die Vorrunden bei Olympia finden ab dem 25. Juli in Paris statt, ab den Viertelfinals steht ein Umzug ins nordfranzösische Lille an.

"Wenn wir die Chance bekommen, im eigenen Land eine Qualifikation ausrichten zu dürfen, machen wir das, auch wenn es jetzt so kurz nach der Europameisterschaft eine Herausforderung darstellt", wird Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, in einer Mitteilung zitiert: "Diese beiden Turniere sind für uns zwei starke Leuchttürme. Bei den Männern hoffen wir auf einen ähnlichen Rückhalt für unser Team, wie wir diesen bei der EM in Düsseldorf, Berlin und Köln erlebt haben."

Die sechs Direkttickets sind vergeben

Die ZAG Arena, eine Heimstätte des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und damit auch den U-21-Weltmeistern Renars Uscins und Justus Fischer sowie Neu-Nationalspieler Martin Hanne bestens bekannt, war zuletzt Anfang 2023 Schauplatz eines A-Länderspiels. Damals gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 33:31 gegen Island.

Bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert sind bei den Männern Gastgeber Frankreich, Weltmeister Dänemark sowie als Kontinentalvertreter Argentinien, Japan, Ägypten und EM-Bronzemedaillengewinner Schweden.

Die Olympia-Qualifikationsturniere der Männer auf einen Blick:

Turnier 1 in Granollers (Spanien): Spanien, Slowenien, Bahrain, Brasilien

Turnier 2 in Hannover: Deutschland, Kroatien, Algerien, Österreich

Turnier 3 in Tatabanya (Ungarn): Ungarn, Norwegen, Portugal, Tunesien