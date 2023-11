Wieder Häme wegen Hillsborough: FA ermittelt wegen Vorfällen in Luton

Beim Spiel des FC Liverpool am Sonntag in Luton haben hämische Gesänge über die Hillsborough-Katastrophe von 1989 die englische Football Association auf den Plan gerufen. Die FA leitete eine Untersuchung ein.

Hämische Gesänge für Liverpool hinsichtlich der Hillsborough-Katastrophe von 1989 ertönten am Sonntag in Luton. Liverpool FC via Getty Images

Reds-Coach Jürgen Klopp hat sich zu Recht beschwert und Liverpools Ex-Kapitän Jamie Carragher fand auch sehr kritische Worte in seiner Rolle als Sky-Experte am Rande des Auswärtsspiels der Liverpooler in Luton am Sonntagnachmittag. Die mahnenden Worte direkt nach Spielende (1:1) waren nötig geworden, weil Teile der Luton-Anhänger hämische Gesänge über die Hillsborough-Katastrophe vom 15. April 1989 anstimmten.

Vor über 34 Jahren waren damals beim FA-Cup-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest im Hillsborough-Stadion von Sheffield Wednesday 97 Anhänger der Reds ums Leben gekommen.

Nach den Vorfällen in Luton hat nun die FA die Aktionen der Luton-Anhänger aufs Schärfste verurteilt und Untersuchungen eingeleitet. Dies berichten mehrere englische Medien übereinstimmend. Aktuell bemüht sich die FA um belastbare Beweise, die durch die polizeilichen Behörden zur Verfügung gstellt werden sollen. "Wir nehmen die Vorfälle in Luton sehr ernst", teilte die FA mit.

In der jüngsten Vergangenheit hatte Liverpool schon engen Austausch mit Fangruppen von Manchester City und Manchester United gepflegt, um hämische Gesänge bezüglich der Hillsborough-Katastrophe unter Kontrolle zu bekommen. Der Klub von Trainer Jürgen Klopp hat seinerseits ein Schreiben an Luton addressiert mit der Frage, was der Premier-League-Aufsteiger hinsichtlich der Gesänge zu unternehmen gedenke.

Die Gesänge sollen sich in der zweiten Halbzeit ereignet haben. Klopp und sein Trainerkollege Rob Edwards gaben beide zu Protokoll, dass sie während des Spiels nichts von den Gesängen wahrgenommen hätten, doch der deutsche Coach fügte an: "Es soll sich jeder schämen, der so etwas geäußert hat."

Wenn man sich die Welt anschaut, in der wir aktuell leben, dann denke ich, dass wir uns besser verhalten sollte. Jamie Carragher

Carragher, englischer Nationalspieler und für Liverpool satte 23 Jahre am Ball (1990 bis 2013), wurde als Kommentator der Partie deutlicher: "Es ist in diesem Spiel zwei oder drei Mal passiert. Aber alle Klubs waren in der Vergangenheit verantwortlich für solche Gesänge", so der mittlerweile 45-Jährige. Für ihn haben Fan-Rivalitäten zweifellos seine Berechtigung, aber "wenn man sich die Welt anschaut, in der wir aktuell leben, dann denke ich, dass wir uns besser verhalten sollten".

Task Force gegen Schmähgesänge

Wie der "Guardian" im April diesen Jahres herausgefunden hat, setzte die Premier League nach einem Anstieg von hämischen Gesängen hinsichtlich von Klub-Tragödien eine Task Force ein, um sich dem Problem anzunehmen. Neben der Hillsborough-Katastrophe werden auch immer wieder ManUniteds Flugzeug-Unglück aus dem Jahr 1958 oder die Ermordung zweier Leeds-Anhänger in Istanbul (2000) von gegnerischen Anhängern schändlich besungen, in dem Glauben, sich dadurch einen sportlichen Vorteil auf dem Platz zu verschaffen.

Die Task Force der Premier League diskutiert dabei seit diesem Jahr mit den Klubs, der FA, den organisierten Fangruppen und den staatlichen Behörden wie den hämischen Gesängen aus juristischer Sicht beizukommen ist. Das Beispiel am Sonntag in Luton hat die Notwendigkeit dieser Diskussion wieder deutlich zur Schau gestellt.