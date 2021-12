"Wieder gucken wir uns an": Andrich platzt der Kragen

Bayer Leverkusen beendet die Hinrunde auf einem Champions-League-Platz - und dennoch war die Laune nach dem 1:2-Freiburg nicht gut. Robert Andrich und Jonathan Tah fanden deutliche Worte.

Angefressen: Leverkusens Robert Andrich. DeFodi Images via Getty Images

Sichtlich angefressen trat Andrich vors DAZN-Mikro und sparte nach dem 1:2 in Freiburg nicht mit Kritik. "Wir waren wieder zu brav, wir verteidigen nicht entschlossen", sagte der Mittelfeldmann und nahm seine Mitspieler in die Pflicht. "Wir kriegen eindeutig viel zu viele Gegentore", stelle Andrich fest und fand deutliche Worte, "dass wir Tore verteidigen wollen. Wir denken, wir machen es schon irgendwie mit unseren Offensivleuten. So wird's nicht. Wir müssen uns schnell klar werden, dass die Defensive entscheidend ist."

Die Abwehr war demnach nicht auf der Höhe - und weil dann auch noch die Abteilung Attacke im Breisgau ungewohnt harmlos agierte ("Wir hatten zu wenig Lösungen und daher so wenig Torchancen"), kam es zur Niederlage - oder wie Andrich sagte: "Wieder gucken wir uns an und haben das Spiel verloren."

Der 27-Jährige ärgerte sich besonders über den Freiburger Siegtreffer. Dem Tor ging eine Verkettung von unglücklichen Leverkusener Aktionen voraus. Erst kam Daley Sinkgraven in einem Zweikampf zu Fall, weshalb Jonathan Tah raus musste, um die Flanke von Ermedin Demirovic zu verhindern, was ihm nicht gelang. Dann stand Sinkgraven im Fünfer schlecht, während Torhüter Lukas Hradecky viel zu zögerlich rauskam. So ergriff Kevin Schade, der übrigens Andrich entwischt war, die Chance beim Kopf und traf zum 2:1.

Seoane sieht die Verantwortung beim Kollektiv

Einzelne Spieler wollte Trainer Gerardo Seoane nicht kritisieren, vielmehr stellte der Schweizer fest, dass "die Aktion früher" begonnen habe und es sich bei solchen Sachen fast immer um "Kollektivverhalten" drehe, wenngleich auch er wusste, dass "Jonathan mehr Druck machen und Daley den Raum besser zustellen" hätte können.

Wir müssen noch mehr Siegermentalität in uns reinkriegen. Jonathan Tah

Tah gab zu, dass er ob der Niederlage unzufrieden sei, übte Selbstkritik. "Das zweite Tor darf nicht passieren, das war zu einfach, ich muss mehr Druck auf die Flanke machen", sagte der Abwehrspieler und meinte, dass man sich nicht immer rausreden könne, man sei "eine junge Mannschaft". Die Mentalität des Teams stellte Tah zwar nicht in Frage ("Ich sage nicht, dass jemand nicht wollte."), aber er forderte: "Wir müssen noch mehr Siegermentalität in uns reinkriegen, wir müssen konsequenter werden."