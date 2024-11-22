Wieder fit: Demme greift neu an

Der nächste Hoffnungsträger ist zurück an Bord: Stamm-Sechser Diego Demme greift bei Hertha BSC wieder an.

Die Szene am 15. September ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause, und sie ging angesichts des Verletzungs-Dramas um Linus Gechter (Schlüsselbeinbruch und minutenlange Behandlungspause auf dem Platz) fast ein wenig unter. Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann räumte Diego Demme vor der Düsseldorfer Strafraumgrenze resolut ab, und der Gefoulte bekam im Fallen maximal unglücklich den Fuß von Fortunas Emmanuel Iyoha gegen den Kopf.

Nach kurzer Behandlungspause spielte Demme an jenem Sonntag, an dem Hertha im Olympiastadion Düsseldorf mit 0:2 unterlag, bis zur 77. Minute weiter. Auch in den beiden Wochen danach - in Nürnberg (2:0) und gegen Elversberg (1:4) - stellte sich Demme zur Verfügung. Erst vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 (2:2) am 5. Oktober gab er ein Stopp-Signal.

Podcast Krise im Dauerzustand: Wie der HSV die Wende schaffen will Der HSV steht nach vier sieglosen Punktspielen unter Druck. Trainer Steffen Baumgart bleibt im Amt, doch Ergebnisse müssen her. Wie gefährlich ist die Lage? alle Folgen

Herthas Sommer-Neuzugang war von Schwindel und Unwohlsein gehandicapt, blieb in Gelsenkirchen vorsorglich auf der Bank und wurde im Anschluss aus dem Trainingsbetrieb genommen. Einen Trainingsversuch Mitte Oktober brach Demme ab, die Folgen - Symptome einer Gehirnerschütterung - des gegen Düsseldorf kassierte Kopftreffers waren da noch nicht ausgestanden.

Gechter dürfte im Kader stehen - Reese eher nicht

Seit dieser Woche ist der defensive Mittelfeldspieler wieder an Bord. Am Dienstag arbeitete er noch individuell, seit Mittwoch trainiert der Ex-Leipziger wieder mit der Mannschaft und will so schnell wie möglich auch in den Spielen wieder helfen. "Er will nur eins, und das ist Fußballspielen", sagt Hertha-Coach Cristian Fiel über den Mann, der am Donnerstag seinen 33. Geburtstag feierte. "Ich habe nach dem Training mit ihm gesprochen. Er sagte, es sei alles in Ordnung."

Nach den Trainingsrückkehrern Gechter (nach Schlüsselbeinbruch) und Fabian Reese (nach Syndesmose- und Sprunggelenk-OP) ist das bevorstehende Comeback von Demme die nächste gute Nachricht für die Berliner. Innenverteidiger Gechter dürfte ein Thema für den Spieltagskader am Samstag gegen Aufsteiger UIm sein, Reese eher noch nicht, auch wenn Fiel am Donnerstag die Tür ein wenig geöffnet hatte.

Podcast Was hinter Nagelsmanns Goretzka-Aussagen steckt - und wer kann Wolfsburg noch retten? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem kicker ein ausführliches Interview gegeben. Chefreporter Oliver Hartmann schätzt die Aussagen in der neuen Folge kicker Daily ein. Außerdem: In Wolfsburg bahnt sich der nächste Trainerwechsel an. kicker-Reporter Thomas Hiete liefert den aktuellen Stand. alle Folgen

Demme will lieber früher als später wieder eingreifen. Hertha hatte ihn im Sommer ablösefrei aus Neapel geholt, er war schon im Jahr zuvor der Wunschspieler. Den bislang absolvierten sieben Zweitliga-Einsätzen für den Hauptstadtklub will Demme möglichst schnell Nummer acht folgen lassen. Der Mann, der mit den Gli Azzurri italienischer Pokalsieger (2020) und Meister (2023) wurde, hatte nach seinem Wechsel nach Berlin gesagt: "Ich kann dem Team viel Erfahrung geben und möchte vorangehen." Jetzt darf er es auch aus medizinischer Sicht wieder.