Wieder erlaubt: Verbotene Yu-Gi-Oh!-Karte "Überläufer" kehrt zurück

Aktuell erlebt Konamis Yu-Gi-Oh! ein Revival mit "MASTER DUEL". Doch auch eine bereits aus dem ursprünglichen Anime bekannte und bisher verbotene Karte feiert ihre Rückkehr in den Spielbetrieb.

Ob Manga, Anime, Karten- oder Würfelspiel - Yu-Gi-Oh! hat viele Facetten. Aktuell erlebt das Franchise durch den digitalen Titel "MASTER DUEL" ein Revival. Bereits Ende April vermeldete Konami, das Spiel sei innerhalb von drei Monaten über alle verfügbaren Plattformen hinweg 30 Millionen mal heruntergeladen worden.

Um den virtuellen und physischen Wettkampf mit den in Karten gebändigten Monstern fair zu gestalten, gibt es eine Liste an verbotenen und limitierten Karten. Auf dieser tummeln sich Items, die durch Kombinationen mit aktuellen Monstern, Zaubern, Fallen oder Regeln zu unfairen Vorteilen führen könnten.

"Überläufer" ermöglicht es einem Spieler, die Kontrolle über ein gegnerisches Monster zu erlangen. kicker eSport

Balancing im Fokus

Ähnlich wie in Magic: The Gathering oder anderen vergleichbaren Trading Card Games wird diese Liste regelmäßig angepasst, um dem Zeitgeist des Spiels gerecht zu werden. Im Zuge der letzten Aktualisierung kehrte dabei einer der wohl bekanntesten Zauber aus der Anime-Serie zurück aus der Verbannung: "Überläufer", auf englisch als "Change of Heart" bekannt, zählt nicht mehr zu den verbotenen Karten.

Weshalb die Karte nach 17 Jahren wieder bei offiziellen Wettkämpfen und auch in "MASTER DUEL" verwendet werden darf, begründete Konami nicht. Warum "Überläufer" ursprünglich auf der Liste der verbotenen Karten landete, erklärt sich derweil durch ihre Mechanik selbst: Ausgespielt erlaubt der Zauber dem Spieler, bis zum Ende seines Zuges Kontrolle über ein Monster des Gegners zu erlangen.

Clever eingesetzt, kann dies ein spielentscheidender Schachzug sein. Beispielsweise, indem ein eigenes und das übernommene Monster des Gegenübers für eine besonders starke Karte geopfert wird, die anschließend den ungeschützten Gegner direkt angreifen kann.

Verbot weicht Limitierung

Entsprechend gemischt fielen die Reaktionen der Spieler aus. Während sich Fans des Animes über die Rückkehr des Klassikers freuten, zweifelten andere Gamer derer Sinnhaftigkeit an und kritisierten die Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Karten.

Ob es sich bei "Überläufer" auch heute noch um eine so starke Karte handelt, das sie das Spielgeschehen entscheidend verändert, muss sich erst noch zeigen. Schließlich gibt es inzwischen zahlreiche neue Karten und Möglichkeiten, den Zauber zu annullieren oder zu kontern.

Konami allerdings scheint davon auszugehen, dass es sich weiterhin um eins der relevantesten Items im Spiel handelt. Um von diesem nicht übermäßig Gebrauch zu machen, limitierte der japanische Entwickler die erlaubte Anzahl in Decks auf eine einzige Karte.