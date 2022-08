Wieder EM-Gold für Punzel: Sieg mit Hentschel im Synchronspringen

Einen Tag nach ihrem Sieg im Mixed-Synchronspringen gewann Tina Punzel auch im Synchronspringen vom Drei-Meter-Bretter mit ihrer Partnerin Lena Hentschel Gold bei der Schwimm-EM in Rom.

Das deutsche Duo setzte sich am Donnerstag mit 281,16 Punkten vor den Italienerinnen Elena Bertocchi/Chiara Pellacani und Emilia Nilsson Garip/Elna Widerström aus Schweden durch.

Punzel/Hentschel lagen von Beginn an und in allen fünf Wertungssprüngen vorne. "Der vierte Sprung ist unser Wackel-Sprung. Wenn der kommt, wird's ein guter Wettkampf. Ich wollte mein Bestes geben und es hat funktioniert", sagte Hentschel. Mit dem gelungenen vierten Sprung stand der Sieg des favorisierten deutschen Duos dann so gut wie fest, auch im Schlussdurchgang zeigten Punzel/Hentschel keine Nerven. "Ich hatte von gestern ziemlich viel Aufwind und habe Lena da mitgenommen", sagte Punzel, die am Mittwoch mit Lou Massenberg den Titel im Mixed-Synchronspringen gewonnen hatte.

Freiwasser-Rennen erneut verschoben

Nachdem bereits die für diesen Donnerstag angesetzten Wettkämpfe verschoben worden waren, finden nun auch am Freitag keine Rennen statt. Die Staffel wurde komplett aus dem Programm gestrichen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Am Samstag sollen ab 10.00 Uhr nun zunächst die Medaillen über 5 Kilometer ausgeschwommen werden, ehe um 14 Uhr das 25-Kilometer-Rennen startet. Für Sonntag 10.00 Uhr sind die Entscheidungen über die olympischen 10 Kilometer angesetzt. Die Frauen- und Männerrennen finden jeweils parallel statt.