Wieder ein Werder-Fehlstart? Fritz erinnert an das 1:7 in Köln

Clemens Fritz war nach der 1:3-Testspielniederlage in Braunschweig einigermaßen verstimmt. Er warnt vor einem erneuten bösen Werder-Erwachen beim Restart in die Bundesliga - wie vor einem Jahr.

Die Umstände waren zwar andere, als die Bundesliga vor einem Jahr ihren Spielbetrieb nach der Winterpause wieder aufnahm - mehr als zwei Monate lagen angesichts der WM in Katar zwischen der letzten Partie in 2022 und dem Auftakt in 2023. Trotzdem zog Clemens Fritz den seinerzeit vollkommen missratenen Start beim 1:7 in Köln nun auch als aktuelle Warnung für den SV Werder Bremen heran - obwohl das letzte Pflichtspiel am Sonntag erst etwa zweieinhalb Wochen zurücklag.

Dass der Bundesligist trotz vergleichsweise kurzer Spielunterbrechung offenbar ziemlich aus dem Tritt gekommen ist, deutete zumindest die 1:3-Testspielniederlage bei Eintracht Braunschweig an. Werders Leiter Profifußball stellte mit Blick auf den Ligaauftakt ins Jahr 2024 am kommenden Wochenende beim VfL Bochum jedenfalls fest: "Wenn du so auftrittst, dann wirst du dort wahrscheinlich genauso viele Gegentore kriegen wie beim ersten Spiel im vergangenen Jahr in Köln."

Fritz: "Das habe ich alles nicht gesehen"

Der schwache Auftritt der Bremer Profis vom Sonntag hatte den 43-Jährigen jedenfalls "überrascht, ganz klar", auch wenn der Trainingsbetrieb unter der Woche bereits von einigen Ausfällen eingeschränkt wurde, auf die Cheftrainer Ole Werner ebenfalls deutlich hingewiesen hatte. Angesichts des einzigen in der Winterpause angesetzten Testspiels hatte Fritz aber "dann doch einen anderen Auftritt mit einer anderen Intensität" von den Profis erwartet. Gerade beim zweiten Gegentor fehlten ihm "Zuordnung, Kommandos und das gegenseitige Unterstützen: Das habe ich alles nicht gesehen."

Unmissverständliche Worte fand der Leiter Profifußball auch weiterhin zur Personalie Rafael Borré, der nach wie vor großes Interesse beim SC Internacional Porto Alegre weckt. "Für mich ist es nicht verwerflich, dass, wenn du ein super Angebot hast, natürlich auch darüber nachdenkst", erklärte Fritz, bekräftigte zugleich aber einmal mehr: "Wir haben kein Interesse, ihn abzugeben."

Borré-Verhandlungen? "Ich weiß davon nichts"

Brasilianische Medien berichteten zudem, dass der Klub eine Delegation für weitere Verhandlungen nach Bremen entsenden wolle. "Es wird viel berichtet", sagte Fritz dazu nur: "Ich weiß davon nichts. Bei uns hat sich niemand angekündigt." Grundsätzlich würde Werder eine Entschädigungszahlung für den bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen kolumbianischen Angreifer nicht ausschließen.

Aktuell plant Coach Werner sportlich jedoch erst einmal weiter mit Borré: "Er war in der Hinrunde ein wichtiger Teil und ist einfach ein Typ, der uns gut tut. Grundsätzlich habe ich ihm das natürlich auch mitgeteilt - trotzdem wird man sehen, wie sich das entwickelt."