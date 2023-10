Wieder ein dicker Brocken: Wetzlar muss nach Magdeburg

Das Achtelfinale des DHB-Pokals ist ausgelost - und liefert Kiel-Bezwinger HSG Wetzlar gleich mal den nächsten Hochkaräter.

Wetzlars 32:31-Sieg beim THW Kiel war die Überraschung der 3. Pokalrunde. Nun muss die HSG im Achtelfinale wieder zu einem Champions-League-Klub, diesmal geht es zum SC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Montag in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels zwischen dem ThSV Eisenach und den Rhein-Neckar Löwen durch Nationaltorhüterin Dinah Eckerle.

Die absoluten Kracher gab es diesmal nicht. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen muss bei Zweitligist TuSEM Essen ran, die SG Flensburg-Handewitt trifft auf den Bergischen HC, während Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim reisen muss.

Die Flensburger steigen ebenso wie die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg erst im Achtelfinale ins Turnier ein, dieses Recht hatten sie sich durch ihren dritten Platz im Wettbewerb im Vorjahr erworben.

Pech hatte Frisch Auf Göppingen. Das Team von Trainer Markus Baur muss zum Bundesligarivalen VfL Gummersbach und wartet damit seit elf Jahren auf ein Heimspiel im DHB-Pokal. Dem überraschend heimstarken Aufsteiger Eisenach wurde der Wunsch von einem Heimspiel nicht erfüllt. Die Thüringer müssen zum HSV Hamburg.

Das Achtelfinale findet am 12. und 13. Dezember 2023 statt, die genauen Ansetzungen werden noch bekanntgegeben. Das Final Four in Köln steigt am Wochenende 13./14. April.

Die Achtelfinalpaarungen im Überblick:

VfL Eintracht Hagen - TuS N-Lübbecke

TuSEM Essen - Rhein-Neckar Löwen

SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC

HSV Hamburg - ThSV Eisenach

SG BBM Bietigheim - Füchse Berlin

SC Magdeburg - HSG Wetzlar

VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen

SC DHfK Leipzig - MT Melsungen