Wieder ein Brasilianer: Meister Ulm holt Georginho

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat George Lucas Alves de Paula aus Brasilien verpflichtet. Der Point Guard kommt mit einigen Titeln im Gepäck nach Deutshcland.

Nach den Abgängen von Finals-MVP Yago Mateus dos Santos und Bruno Cabocclo setzt ratiopharm Ulm erneut auf einen Brasilianer. George Lucas Alves de Paula, Georginho genannt, kommt aus seiner Heimat vom Klub Sesi Franca. Der 27-Jährige spielt wie dos Santos auf der Point-Guard-Position.

"Nachdem bislang alle Brasilianer bei uns voll eingeschlagen haben, ergibt es natürlich Sinn, auch weiterhin diesen Markt im Blick zu haben. Seine körperlichen Voraussetzungen sind beeindruckend, seine Einsatzmöglichkeiten sehr variabel", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath über den Neuzugang.

Georginho holte mit Franca in diesem Jahr das Triple. Der Klub wurde in Brasilien Meister und Pokalsieger, dazu kam der Gewinn der südamerikanischen Champions League. 2021 war in Cristiano Felicio ein Brasilianer von den Chicago Bulls aus der NBA für eine Saison nach Ulm gewechselt.