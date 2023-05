Wieder ein Absteiger bei den Schiedsrichtern? Eine Spur führt zu Cortus

Wird es nach der gerade abgelaufenen Saison wieder einen Bundesliga-Absteiger bei den Schiedsrichtern geben? Eine Spur führt nach kicker-Informationen zu Benjamin Cortus.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist abgeschlossen, diskutiert wurde auch in dieser Spielzeit massiv über die Schiedsrichter. Und nach kicker-Informationen könnte es in diesem Sommer einen Bundesliga-Absteiger unter den Referees geben: Eine Spur führt zu Benjamin Cortus, dem nach kicker-Noten schwächsten Unparteiischen der vergangenen Saison.

Bei insgesamt zehn Bundesliga-Einsätzen kam der 41-Jährige aus dem mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz auf einen kicker-Notenschnitt von 3,9. Er verteilte 47 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte, negative Ausreißer waren seine Leistungen bei der Kölner Heimniederlage gegen Union (kicker-Note 6,0), Bayerns 6:2 gegen Mainz und Kölns 1:1 gegen Mainz (je 5,0). Etwas überraschend durfte Cortus auch am letzten Spieltag nochmal in der Bundesliga ran und hatte mit dem Berliner 2:1 in Wolfsburg als souveräner Leiter keine Probleme (2,5).

Dennoch wird es wohl wieder eine Veränderung am Bundesliga-Kader der Schiedsrichter geben, letzten Sommer hatte der DFB sein 24-köpfiges Aufgebot unverändert gelassen. Die Verantwortlichen sind offenbar nicht mehr überzeugt von Cortus und planen ihn durch Timo Gerach zu ersetzen, der zwei "Schnuppereinsätze" in der Spielzeit 2022/23 bekam - bei Leverkusens 2:0 gegen Bochum (4,0) und Gladbachs 2:0 gegen Wolfsburg (2,0). In der 2. Liga verdiente sich Gerach bei neun Spielen einen starken kicker-Notenschnitt von 2,28.

Zahlreiche Probleme der Schiedsrichterzunft

Auch wenn der 34. Bundesliga-Spieltag aus Schiedsrichtersicht erfreulich geräuschlos über die Bühne ging, ist Cortus längst nicht der einzige Bundesliga-Referee, an dem sich die zahlreichen Probleme der Schiedsrichterzunft festmachen lassen. In puncto Entscheidungsqualität legte beispielsweise auch Sascha Stegemann eine schwache Saison hin. Dieser ist immerhin Teil der FIFA "First Category", leitete in 2022/23 auch zwei Europa-League- sowie ein Europa-Conference-League-Spiel.

Am zwölften Spieltag erwischte Stegemann bei Frankfurts 1:2 gegen Dortmund einen rabenschwarzen Tag - das übersehene Foul von Adeyemi an Lindström war nur der krasseste Blackout einer insgesamt ungenügenden Schiedsrichterleistung (6,0). Einen alles andere als souveränen Auftritt hatte Stegemann auch bei Freiburgs 2:1 gegen Stuttgart hingelegt (4,5). Tiefpunkt war dann das 1:1 zwischen Bochum und Dortmund, das dem 38-Jährigen die zweite 6,0 in dieser Saison einbrachte. Der Auftritt am 30. Spieltag war gleichzeitig Stegemanns letzter der Bundesliga-Spielzeit 2022/23.