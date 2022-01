Wieder die Wade: Leverkusen "einige Wochen" ohne Aranguiz

Charles Aranguiz (32) wird Bayer 04 Leverkusen zum Rückrundenstart nicht zur Verfügung stehen. Der Chilene hat sich erneut an der Wade verletzt.

Neujahrs-Schreck für Bayer 04 Leverkusen: Mittelfeldspieler Charles Aranguiz (32) verletzte sich bei einer individuellen Einheit über Weihnachten so schwer an der Wadenmuskulatur, dass er einige Wochen pausieren muss. Erst Ende Januar rechnen die Leverkusener nach einer intensiven Untersuchung der Blessur wieder mit dem Chilenen. Aranguiz wird seine Reha in Leverkusen absolvieren. Bereits im Herbst hatte der Chilene wegen einer Wadenverletzung über einen Monat pausieren müssen.

Er ist nach Julian Baumgartlinger (Aufbautraining nach Knieverletzung) bereits der zweite Sechser, der zum Rückrundenstart nicht zur Verfügung steht. Ob dies Auswirkung auf die Transferpolitik haben wird, wird sich zeigen.

Sportdirektor Simon Rolfes betonte zuletzt, dass grundsätzlich keine Aktivitäten geplant seien, fügte allerdings an: "Wir schließen nie gänzlich aus, dass noch etwas passiert. Wenn sich eine Situation ergibt, dann verschließen wir uns nicht. Grundsätzlich haben wir mit dem Kader eine gute Basis für die Rückrunde gelegt und sind zufrieden." Inwieweit nun die Verletzung von Aranguiz ein Umdenken erwirkt, wird nun in Leverkusen diskutiert.