Wieder die Wade: Hertha bangt um Jovetic

Zuletzt traf er für Hertha erstmals seit Oktober wieder in der Liga, danach bestritt er zwei Länderspiele für Montenegro - und kehrte angeschlagen zurück. Hertha BSC bangt vor dem Spiel beim SC Freiburg nach kicker-Informationen um den Einsatz von Stevan Jovetic (33).

Pal Dardai geriet im Sommer 2021 ins Schwärmen über seinen soeben ablösefrei aus Monaco gekommenen Neuzugang. "So ein guter Fußballer", sagte der damalige Hertha-Coach über Stevan Jovetic, "war lange nicht mehr hier. Mit ihm kannst du strategisch spielen, er hat eine Ballbeherrschung wie ganz wenige bei Hertha in den letzten 30 Jahren. Alles, was mit Kombinationen und Fußball zu tun hat, macht er überragend."

Das Problem ist Jovetics Körper, der ihm während seiner ganzen Karriere (u.a. Florenz, ManCity, Inter Mailand, FC Sevilla) immer wieder im Weg stand. In seiner Berliner Zeit hat er von 59 möglichen Bundesligaspielen nur 30 absolviert, in der aktuellen Saison kommt er lediglich auf zwölf Einsätze.

Immer wieder setzten den Montenegriner Muskelverletzungen außer Dienst, zuletzt im Januar kurz vorm Jahresstart in Bochum (1:3) - nach passabler Vorbereitung. Ende Februar gab Jovetic gegen Augsburg (2:0) sein Comeback, im jüngsten Ligaspiel, dem 1:3 bei der TSG Hoffenheim, erzielte er als Joker Herthas einzigen Treffer.

Die Wade, Jovetics anfälligste Stelle

Ob er daran am Samstag in Freiburg anknüpfen kann, ist fraglich. Von seinem Trip zur Nationalmannschaft brachte der Offensivallrounder eine Muskelblessur mit - wieder in der Wade, Jovetics anfälligster Stelle. Beim 1:0-Sieg in Rasgrad gegen Bulgarien hatte der Hertha-Profi am Freitag die zweite Halbzeit bestritten, im Heimspiel gegen Serbien (0:2) stand Montenegros Kapitän am Montag in Podgorica in der Startelf und spielte 71 Minuten. Jetzt droht die nächste Zwangspause.

Definitiv fehlen werden dem auswärtsschwächsten Team der Liga in Freiburg Marco Richter (Gelb-Sperre), Jean-Paul Boetius (Schulterverletzung), Kelian Nsona und Chidera Ejuke (beide im Aufbautraining nach Knieverletzungen). Jovetic ist nicht der einzige Wackelkandidat.

Kempf: Härtetest am Donnerstag

Abwehrchef Marc Kempf, der gegen Hoffenheim wegen muskulärer Probleme im Bereich der Hüfte und des unteren Rückens ausgefallen war und im Benefizspiel gegen den Berliner AK (5:1) am vergangenen Freitag 45 Minuten gespielt hatte, aber nicht beschwerdefrei war, soll nach kicker-Informationen am Donnerstag einen Härtetest absolvieren. Danach wird entschieden, ob es reicht für einen Einsatz gegen den Klub, für den Kempf von 2014 bis 2018 am Ball war.