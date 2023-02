Wieder die rechte Achillessehne: Saisonaus für Kimpembe

Paris Saint-Germain muss den Sieg im Spitzenspiel bei Olympique Marseille teuer bezahlen: Presnel Kimpembe wird in dieser Saison nicht mehr spielen können.

PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe krümmt sich nach seiner Verletzung am Boden. IMAGO/PanoramiC

Wie der französische Meister am frühen Montagmorgen mitteilte, hat sich Kimpembe beim 3:0-Sieg am Sonntagabend einen Riss der Achillessehne im rechten Fuß zugezogen. Wie PSG weiter bekanntgab, soll der 27-Jährige "in den kommenden Tagen" operiert werden, Kimpembe wird damit für den Rest der Saison ausfallen.

Kimpembe musste im Stade Velodrom bereits in der 16. Minute ausgewechselt werden. Zuvor hatte sich der Weltmeister von 2018 die schwere Verletzung in der 13. Minute ohne Einwirkung eines Gegenspielers zugezogen. Mindestens sechs Monate wird der linke Verteidiger PSG-Coach Christophe Galtier nicht zur Verfügung stehen, je nach Heilungsverlauf kann sich die Ausfalldauer im schlimmsten Fall aber noch verlängern.

Damit muss PSG binnen weniger Tage den Ausfall zweier wichtiger Kräfte verarbeiten. Erst am letzten Wochenende hatte sich Neymar den Knöchel verstaucht. Ob der brasilianische Stürmerstar am 8. März (21 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München wird spielen können, steht noch nicht fest. Allerdings wird Neymar - anders als Kimpembe - in der laufenden Saison definitiv zurückkehren.

Kimpembe wird nicht das erste Mal wegen einer Achillessehnenverletzung ausfallen. Bereits die WM 2022 verpasste er wegen Beschwerden an der Achillessehne, die er sich rund drei Wochen vor Saisonstart zugezogen hatte.