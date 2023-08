Wieder der Oberschenkel: De Bruyne fehlt ManCity mehrere Wochen

Triple-Sieger Manchester City muss in den nächsten Wochen ohne Kevin De Bruyne auskommen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich beim 3:0 zum Premier-League-Auftakt in Burnley und erhielt deswegen hinterher einen Rat von seinem Trainer.

Was Mitte Juni beim Champions-League-Finale gegen Inter Mailand passiert war, hat sich nun wiederholt: Kevin De Bruyne, am Oberschenkel verletzt, noch vor der Pause ausgewechselt und nun erst einmal in der Zuschauerrolle.

"Er war leider wieder verletzt", sagte De Bruynes Coach Pep Guardiola am Freitagabend nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Burnley, bei dem er seinen Mittelfeldspieler bereits Mitte der ersten Hälfte vom Feld hatte holen müssen. Der Belgier habe sich "an der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League" verletzt, erklärte Guardiola nach dem Spiel und kündigte an, dass sein Stratege von nun an "ein paar Wochen" fehlen werde.

Aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel hatte De Bruyne schon vor zwei Monaten beim Champions-League-Endspiel noch vor der Halbzeitpause passen müssen. Die Verletzungsanfälligkeit des 32-Jährigen veranlasste Guardiola nun zu den Worten: "Er muss den Kopf freibekommen und sich entspannen."

Auch ohne De Bruyne löste ManCity seine erste Aufgabe der neuen Saison ohne allzu große Schwierigkeiten. Burnley erwies sich zwar als durchaus mutiger Gegner, doch der frühere Dortmunder Erling Haaland stellte die Weichen schon früh auf Sieg (4.), ehe er noch ein zweites Tor nachlegte (36.). Das letzte Wort hatte Rodri (75.), der auch schon das Finale der Königsklasse entschieden hatte.