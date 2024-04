Wieder der Mittelfuß: Saison für Kölns Selke vorzeitig beendet

In den eminent wichtigen 2:1-Sieg des 1. FC Köln im Kellerkrimi gegen den VfL Bochum ist ein ganz bitterer Wermutstropfen gefallen: Davie Selke verletzte sich schwer.

Es war das Lebenszeichen des 1. FC Köln im Rennen um den Klassenerhalt: In den letzten Sekunden wandelten die Geißböcke im Heimspiel gegen den VfL Bochum einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg um.

Den grenzenlosen Jubel erlebte Davie Selke schon nicht mehr vom Rasen aus. Der Top-Torschütze der Rheinländer musste bereits in der 68. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und dick bandagiert am linken Fuß verfolgte er das Geschehen auf dem Platz von der Bank aus. Schon unmittelbar nach Abpfiff befürchteten die FC-Verantwortlichen Schlimmeres: "Das fühlt sich jetzt nicht gut an", sagte FC-Coach Timo Schultz. Bei einer MRT-Untersuchung am Montag bestätigten sich nun die ersten Befürchtungen:

Demnach hat sich Selke erneut einen Mittelfußbruch zugezogen. Bereits im Januar im ersten Pflichtspiel des Jahres (1:1 gegen Heidenheim) erlitt Selke die gleiche Blessur und fiel dadurch längere Zeit aus. Dieses Mal hat die medizinische Abteilung der Geißböcke sich entschieden, die Verletzung operativ zu behandeln. Damit ist die Saison für Selke sicher beendet.

Selke ist mit sechs Treffern der beste Torschütze in den Reihen der Kölner - und dies, obwohl er nur 19 Spiele absolvieren konnte, nur fünf davon über die komplette Spielzeit. Der 29-Jährige spielt seit Winter 2022/23 für den FC, insgesamt erzielte er in 36 Bundesligaspielen für die Kölner elf Tore.

Waldschmidt nun mehr im Fokus

Der 1. FC Köln steht trotz des Erfolgs gegen Bochum mit 22 Punkten noch unter dem Strich, der Relegationsrang ist aber nur einen Zähler entfernt, zum rettenden Ufer fehlen vier Zähler. Gegen Bochum wechselte Schultz Luca Waldschmidt für Selke ein, der ehemalige Nationalspieler dürfte auch in den restlichen Spielen nun eine größere Rolle einnehmen.