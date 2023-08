Wieder das rechte Knie: Nmecha muss pausieren

Erst Ende Juli gab Lukas Nmecha nach überstandenen Knieproblemen sein Comeback beim Testspiel gegen den SC Freiburg. Nun muss Wolfsburgs Angreifer nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im DFB-Pokal schon wieder pausieren.

Verletzte sich im Pokalspiel bei TuS Makkabi Berlin am rechten Knie: Lukas Nmecha. IMAGO/Jan Huebner

Eigentlich begann das Pflichtspiel-Comeback von Lukas Nmecha sehr erfreulich, traf der 24-jährige Stürmer doch schon in der 8. Minute zum 1:0 für die Wölfe und leitete damit den 6:0-Pflichtsieg in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Oberligist TuS Makkabi Berlin ein.

Doch nach knapp 43 Minuten war schon wieder Schluss: Infolge eines Zweikampfs musste Nmecha an seinem rechten Knie behandelt werden. Jenem, welches dem Deutsch-Briten schon gegen Ende der vergangenen Spielzeit Probleme bereitet und ihn von Mitte März bis Ende Juli außer Gefecht gesetzt hatte.

"Weiterführende Untersuchungen" folgen

Nun also schon wieder dieselbe Problemzone: Wie der VfL am Montagabend auf seiner Website mitteilte, muss Nmecha "vorerst pausieren". Demnach werde sich der Angreifer "weiterführenden Untersuchungen unterziehen". Nmecha, der schon sieben Einsätze bei der deutschen A-Nationalmannschaft gesammelt hat, steuerte den Wolfsburgern in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit vier Tore und zwei Assists bei.

Damit dürfte auch klar sein, dass Nmecha wohl den Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Heidenheim verpasst. Wie schwer die erneute Verletzung am rechten Knie ist, werden die Untersuchungen zeigen.