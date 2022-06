Wieder Corona: Schachmann verpasst DM und muss um Tour-Teilnahme bangen

Maximilian Schachmann hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Der deutsche Straßenradmeister wird so seinen Titel bei den deutschen Meisterschaften nicht verteidigen können. Auch die Teilnahme an der am 1. Juli startenden Tour de France ist in Gefahr.

Der Rückschlag folgte wenige Tage nach dem zehnten Gesamtrang bei der Tour de Suisse: Maximilian Schachmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet. IMAGO/frontalvision.com