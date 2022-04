Wieder Corona: Kalajdzic fällt gegen Dortmund aus

Er hatte sich für diese Partie so viel vorgenommen. Jetzt das: Sasa Kalajdzic fällt gegen Borussia Dortmund aus. Den Stuttgarter Chefangreifer hat zum zweiten Mal das Corona-Virus erwischt.

Nach dem unbefriedigenden 1:1-Unentschieden am vergangenen Wochenende bei Arminia Bielefeld hatte der Österreicher fast schon trotzig ein Übermaß an Selbstvertrauen und Zuversicht ausgesendet: "Ich freue mich extrem auf Dortmund. Wir sind voll überzeugt, dass wir sie nichts holen lassen", erklärte Kalajdzic mit Blick auf die Heimpartie der Schwaben am Freitag gegen die Borussen. Doch dieser Plan muss ohne den Stürmer auskommen. Anfang der Woche ergab der obligatorische Corona-Test des Österreichers erst ein unklares Resultat. Der folgende PCR-Test bestätigte anschließend ein positives Ergebnis.

Für den Stuttgarter Torjäger, der in dieser Saison schon mehrfach ausgefallen war, ist es bereits die zweite Infektion, nachdem er schon im August vergangenen Jahres positiv getestet worden war. Der Angreifer, der seither den Status eines Genesenen hatte, befindet sich wieder in häuslicher Isolation. Beim ersten Mal fiel er rund drei Wochen aus. Auf eine kürzere Pause hofft man diesmal. Gegen Dortmund dürfte Tiago Tomas vom rechten Flügel ins Sturmzentrum wechseln. Die Rolle des Portugiesen fällt an Omar Marmoush, dessen Platz auf der linken Seite Chris Führich einnimmt. Auf die Acht kehrt schließlich Orel Mangala zurück, der zuletzt auf der Bank Platz nehmen musste.

Kalajdzic gilt als Nachfolgekandidat für Haaland

Für den VfB, der natürlich auf seine Bestbesetzung im Kampf gegen den Abstieg gegen die favorisierten Westfalen gehofft hatte, ist Kalajdzics Fehlen ein herber Rückschlag. Für den Angreifer sogar in doppelter Hinsicht. Im anzunehmenden Fall der Fälle, dass BVB-Torjäger Erling Haaland in diesem Sommer den Tabellenzweiten verlassen sollte, gilt Kalajdzic bei den Dortmundern als ein möglicher Nachfolgekandidat für den Platz des Norwegers.

Stuttgart erhofft sich mindestens 20 Millionen Euro

Der 24-Jährige hat zuletzt das Angebot des VfB einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2023 nicht angenommen. Mit seinem Abschied aus Stuttgart ist stark zu rechnen. Sein Traum wäre die englische Premier League, wo er unter anderem mit Tottenham Hotspur und West Ham United in Verbindung gebracht wird. Allerdings klopften und klopfen auch die Topklubs Italiens, wie Inter und AC Mailand, Lazio und AS Rom oder Florenz und Neapel beim Österreicher an. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kalajdzic ein weiteres Jahr beim Traditionsklub vom Neckar bleibt, ist gering, will man ihn nicht 2023 ablösefrei ziehen lassen müssen. Von einem Transfer in diesem Sommer erhoffen sich die Schwaben eine Mindesttransfersumme von 20 Millionen Euro.