Wieder Chaos-Tage bei 1860: Reisinger widerspricht sich

Turbulente Tage an der Grünwalder Straße. Nicht nur, dass es sportlich krass enttäuschend läuft - wie immer sorgen die weiß-blauen Münchner für Themen fernab des Rasens. Und wie fast immer sind es hausgemachte Probleme.

Die nächsten Chaos-Tage bei den Münchner Löwen sind aller Voraussicht nach unumgänglich. An diesem Freitag trifft sich nämlich der Beirat des TSV 1860 München. Ganz oben auf der Tagesordnung steht dabei die Suche beziehungsweise Benennung des künftigen Geschäftsführers Sport - nachdem ein Sinneswandel eintrat und die Löwen nicht wie ursprünglich einen Sportdirektor berufen wollen. Topkandidat soll Dr. Christian Werner sein.

Es braucht viel mehr als das von Hr. Dr. Werner vorgelegte Konzept. Robert Reisinger, Präsident TSV 1860 München, in einem internen Schreiben

Doch diese Personalie und die damit verbundenen Konsequenzen sind brisant. Wie aus einem internen Schreiben vom 24. September, von Präsident Robert Reisinger an Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (mit Heinz Schmidt und Hans Sitzenberger in cc), das dem kicker vorliegt, hervorgeht, empfand das Präsidium Werner als untauglich. "Hr. Dr. Werner erfüllt in unseren Augen nicht dem Anforderungsprofil und Kriterien, die wir von einem Geschäftsführer erwarten", schrieb Reisinger wortwörtlich: "Es braucht viel mehr als das von Hr. Dr. Werner vorgelegte Konzept."

Jetzt aber, wie aus heiterem Himmel, soll derselbe Dr. Werner die Ideallösung für den Geschäftsführer-Posten sein. Damit widerspricht sich die e.V.-Führung. Die HAM-Seite um Investor Hasan Ismaik hingegen soll eher dafür plädieren, dass sich Werner erst als Sportdirektor beweist - so wie es Pfeifer ursprünglich auch vorgeschlagen hatte.

Geht Geschäftsführer Pfeifer schon vor Saisonende?

Nun aber gibt es eine Wende, der Hintergrund: Wie der kicker erfuhr, ist nicht nur das Aus von Geschäftsführer Pfeifer nach der Saison prinzipiell besiegelt - auch über eine schon zeitnahe Beurlaubung wird im Verein getuschelt. Um aber handlungsfähig zu bleiben, braucht es zwingend einen neuen Geschäftsführer. Und aus Mangel an ernsthaften Alternativen soll es nun wohl Werner werden. Fraglich, wie unmittelbar beteiligte Zweifel äußern, ob der 42-Jährige, der zuletzt als Chef-Scout bei Waldhof Mannheim aktiv war, dem Tradition-Verein gewachsen ist.

Darüber hinaus sorgt auch die Suche nach einem neuen Chef-Trainer weiter für Spannungen und Diskussionsstoff. Felix Magath soll vor wenigen Tagen noch ausgiebig diskutiert worden sein. Präsident Reisinger aber soll sich für Marco Antwerpen ausgesprochen haben.