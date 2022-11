Wieder bedrohliche Probleme in der Defensive

Die WM-Generalprobe sollte einerseits nicht überbewertet werden, andererseits bereitete der 1:0-Sieg im Oman erneut Sorgen. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Probleme beim Zugriff: Deutschlands Defensive im Oman. AFP via Getty Images

Eine Generalprobe sollte es ohnehin nicht sein. Und so wurde es ein Trainingsspiel. Mehr war dieser letzte Auftritt der deutschen Nationalmannschaft vor dem Start in die Weltmeisterschaft 2022 nicht. Immerhin fand dieser über weite Phasen zusammenhanglose Vortrag der deutschen WM-Delegation mit diesem 1:0-Sieg ein statistisches Happy End.

Hansi Flick kann dennoch nicht glücklich sein mit diesem Auftritt. Auch wenn es drückend feuchtwarm ist hier in Maskat, so muss eine deutsche Nationalmannschaft gegen einen solchen Gegner mit größerer Dominanz, Souveränität und Autorität auftreten, mögen diese spielstarken Omanis auch noch so gewandt und flink sein. Gerade bei diesen Temperaturen geht es nicht ums Rennen, da muss im Verbund verschoben und gepresst werden, vertikal wie horizontal.

Und da müssen die Räume abgesichert werden. Gerade auf den Flügeln klafften jedoch riesige Freiflächen für Konter. Dieses kollektive Defensivverhalten macht Sorge, weil es sich wiederholt. Die vier Tage vor Ort in Katar müssen insbesondere zur Lösung dieser bedrohlichen Problematik genutzt werden.

Auch die individuelle Entschlossenheit war oft mangelhaft und die Orientierung hin zum Gegner bei fast allen viel zu lasch. Es mangelte an der Körperlichkeit. Der Hinweis, dass sich die Spieler so kurz vor einem Turnier nicht verletzen möchten und deshalb so zögerlich vorgingen, darf nicht gelten. Für einige Akteure ging es noch um die Bestätigung ihrer Startelfnominierung (Kai Havertz; Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan; Thilo Kehrer; Jonas Hofmann) oder die Bewerbung dafür (Christian Günter; Julian Brandt; Niclas Füllkrug).

Der Gewinner heißt Füllkrug

Im Wettkampf des Turniers wird die deutsche Mannschaft ganz selbstverständlich eine andere Einstellung zeigen. Die große Frage ist, ob die Qualität tatsächlich so groß ist, wie es der Bundestrainer gerne betont. Raum verriet auf der linken Seite bekannte Schwächen nach hinten, Kehrer krasse im direkten Duell. Und Leroy Sané kann es einfach besser, ebenso Havertz, auch Gündogan und Goretzka.

Der Gewinner dieser wenig aussagekräftigen Partie heißt Füllkrug. Der Mittelstürmer war nach seiner Einwechslung zur Pause immerhin präsent und torgefährlich. Mit seinem Treffer sicherte er zumindest den knappen Sieg. Er hat nachgewiesen, dass ihn der Bundestrainer losschicken kann, wenn es eng wird.