Wieder Bank oder zurück in die Startelf? Kovac verrät seinen Arnold-Plan

Bank oder wieder Startelf, was plant Wolfsburgs Niko Kovac mit Maximilian Arnold? Das war die spannendste Frage beim VfL vor dem Bundesligaauftakt gegen Heidenheim (2:0). Die Antwort nahm der Kapitän seinem Trainer ab.

"Verschnupft" war Arnold schon eine Woche vor dem Bundesligastart. Wegen fehlender Spritzigkeit, so die Begründung von Kovac, hatte der Trainer zum Auftakt im DFB-Pokal bei Makkabi Berlin (6:0) zunächst auf seinen Kapitän verzichtet. Arnold nur auf der Bank, das ist in Wolfsburg angesichts der Bedeutung des Rekordspielers für seinen Klub weitaus mehr als eine Personalie. Und so war dann auch der 29-Jährige selbst verwundert. "Das ist schon hart", reagierte er in der WAZ auf seine Verbannung im ersten Pflichtspiel der Saison, "das wurmt mich."

Nun ist Arnold niemand, der Stunk macht, sondern in den Kampfmodus schaltet. Aber Kovac ist auch niemand, der auf Leistungen der Vergangenheit oder Rang und Namen schaut. Für den Trainer zählt von Woche zu Woche das Hier und Jetzt, dabei macht er auch vor großen Namen keinen Halt. Weder vor Arnold in Wolfsburg noch einst vor Thomas Müller in München.

Die komplizierte Entscheidung nun am 1. Spieltag gegen Heidenheim (2:0), wieder Bank oder zurück in die Startelf mit dem von ihm bestimmten Mannschaftsführer, wurde Kovac von Arnold schließlich abgenommen. Der Routinier, die einzige wirkliche Identifikationsfigur beim VfL, musste sich krankmelden.

Was wäre also gewesen, wäre Arnold fit gewesen? Er hätte das Team aufs Feld geführt, verrät Kovac seinen eigentlichen Plan. Spritzigkeit hin oder her. "Ursprünglich war geplant, dass der Max spielt", so der Trainer, "nur er ist dann krankheitsbedingt ausgefallen." Die Folge: 25-Millionen-Euro-Neuzugang Lovro Majer rückte nach nur drei Trainingseinheiten direkt in die Anfangsformation. Und machte seine Sache ordentlich (kicker-Note 3,5).

Kovac über Majers Leistung: "Fürs erste Mal ganz brauchbar"

"Ich finde, dass er das mit dem Ball gut macht", bewertet Kovac das Debüt seines kroatischen Landsmannes. "Er fordert ihn, hat keinen Stress mit dem Ball." Jedoch: "Es muss noch einiges im Defensivverbund verbessert werden, aber das kann man nach drei Tagen noch nicht erwarten. Ich bin mit seiner Leistung zufrieden, 60 Minuten waren fürs erste Mal ganz brauchbar."

Spannend wird nun sein, wie es weitergeht. Am Dienstag um 11 Uhr steigt der VfL in die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Köln ein. Mit oder noch immer ohne Arnold? Unantastbar, das hat Kovac im Pokal demonstriert, ist der Kapitän nicht.