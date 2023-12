Wieder auf der Bank: Geduldsprobe für Ernst

Das Spiel gegen den Karlsruher SC (2:2) war seine Chance auf den ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Zumindest war im Vorfeld der Partie am vergangenen Freitag darüber spekuliert worden, ob Sebastian Ernst mal wieder die Möglichkeit bekommt, von Beginn an für Hannover 96 aufzulaufen. Er bekam sie nicht.

Ernst saß auf der Ersatzbank. 96-Cheftrainer Stefan Leitl entschied sich dafür, Kolja Oudenne für den rot-gesperrten Louis Schaub in die erste Elf zu befördern. Der Schwede machte seine Sache ordentlich (kicker-Note 3), bereitete in der 72. Minute den 1:2-Anschlusstreffer von Andreas Voglsammer vor. "Wir waren sehr zufrieden mit Kolja", lobte Leitl den 22-Jährigen, der durchspielen durfte.

Sebastian Ernst indes wurde am Freitag erst in der 62. Minute für Enzo Leopold eingewechselt. Für Impulse konnte er nicht mehr sorgen (kicker-Note 4). Lobende Worte fand Leitl trotzdem: "Sebi ist umtriebig auf dem Platz und will unbedingt. Er ist schon viel weiter. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er eine sehr schwere Verletzung hatte." Die liegt allerding schon lange zurück. Im Februar 2022 riss sich der offensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2021 von Greuter Fürth zu 96 kam, vor der Partie gegen Darmstadt beim Aufwärmen die Achillessehne. Die Folge: acht Monate Zwangspause.

"Wir müssen noch ein bisschen geduldiger mit ihm sein"

Ernst, der aus der Region Hannover stammt und schon in seiner Jugend bei 96 kickte, brauchte lange, um sportlich wieder den Anschluss zu finden. Seine alte Verfassung hat er immer noch nicht erreicht. "Sebi muss ein bisschen lockerer werden und wir müssen noch ein bisschen geduldiger mit ihm sein", weiß Leitl. "Für uns ist er ein wichtiger Spieler, weil er immer wieder viel Energie in die Mannschaft gibt. Deshalb bin ich froh, dass er da ist, auch wenn er zuletzt nicht so viel gespielt hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich das ändern kann."

Aber auch am Samstag (20.30 Uhr) beim Hinrunden-Abschluss in Kiel droht Ernst wieder die Bank. Louis Schaub ist zwar auch für diese Partie beim Tabellenzweiten gesperrt, aber Leitl wird wieder Oudenne von Beginn an aufbieten. "Es gibt Stand jetzt keinen Grund, ihn rauszunehmen", verrät der Trainer.

Vertrag läuft im Sommer aus: "Bisher lief es noch nicht so, wie es sich alle gewünscht haben"

Ernst wird sich also weiter gedulden müssen. Aber die Zeit drängt: Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das Trainingslager in Jerez de la Frontera im südspanischen Andalusien Anfang Januar soll ihn näher an die erste Elf heranführen. Das ist Leitls Plan mit dem 28-Jährigen: "Wir unterstützen ihn maximal. Bisher lief es noch nicht so, wie es sich alle gewünscht haben."