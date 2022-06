Wieder Athen: Gacinovic verlässt Hoffenheim endgültig

Mijat Gacinovic (27) wird nicht mehr für die TSG Hoffenheim auflaufen. Der Mittelfeldspieler bleibt in Griechenland, wechselt aber den Verein.

Bereits am Sonntag hatte der kicker berichtet, dass Gacinovics Wechsel unmittelbar bevorstehe. Am Dienstag meldete die TSG dann Vollzug. Gacinovic wechselt mit sofortiger Wirkung zum griechischen Erstligisten AEK Athen und erhält dort die Rückennummer 8. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Serbe bereits an den Stadtrivalen Panathinaikos ausgeliehen. Sein Vertrag in Hoffenheim wäre noch bis 2024 gelaufen.

"Wir hatten uns im Winter mit Mijat für eine Leihe entschieden, da er aufgrund unserer Kadersituation nicht zu der Einsatzzeit kam, die er sich erhofft hatte", wird Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, zitiert. "In Athen folgte dann ein sehr gutes Halbjahr. Panathinaikos wurde Pokalsieger und Mijat spielte sich in Griechenland in den Fokus."

Gacinovic war 2020 im Tausch mit Steven Zuber von Eintracht Frankfurt nach Hoffenheim gewechselt. Kurios: Künftig laufen Gacinovic und Zuber Seite an Seite in Athen auf. Der Schweizer spielt bereits seit einem Jahr für AEK.