Wieder an der Spitze der Torjägerliste: Draisaitl trifft beim 6:1 der Oilers

Leon Draisaitl hat im vierten Spiel in Serie getroffen und steht wieder an der Spitze der Torjägerliste.

Leon Draisaitl steht bei 247 Treffern in 545 NHL-Spielen. Getty Images

Deutschlands bester Eishockey-Profi kommt nun auf 48 Saisontore und damit ebenso viele wie Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. Draisaitl erzielte am Montagabend (Ortszeit) das Tor zum Endstand beim 6:1 der Edmonton Oilers gegen die Arizona Coyotes. Der Kölner hatte zudem eine Vorlage und verkürzte damit den Rückstand auf seinen Teamkollegen in der Scorer-Wertung der National Hockey League. Connor McDavid steht durch sein Führungstor bei insgesamt 98 Scorer-Punkten, Draisaitl kommt auf 96.

Draisaitl hatte in der vergangenen Woche den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt, der 26 Jahre alte Profi steht nun bei 247 Treffern in 545 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt.