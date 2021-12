Wieder am Ball: Riemann vor der Rückkehr

Beim Auswärtssieg in Augsburg (3:2) hatte Bochums Stammkeeper Manuel Riemann passen müssen. Jetzt zeichnet sich ab: Der Torhüter wird rechtzeitig fit zum Derby am Samstag gegen Borussia Dortmund.

Ganz entspannt startete Thomas Reis in die Trainingswoche, obwohl am Samstag eines der größeren Spiele der jüngsten Vereinsgeschichte ansteht. Zum ersten Mal seit 2010 gibt es wieder ein Derby an der Castroper Straße.

Viele personelle Sorgen haben sich mittlerweile erledigt, und es sieht ganz so aus, als könne Reis gegen den BVB wieder auf seine Nummer 1 setzen. "Bei ihm", so der Trainer über Manuel Riemann, "sieht es gut aus, laut Plan soll er spätestens am Donnerstag wieder ins Mannschafts-Training einsteigen. Dann kann er am Samstag spielen."

Wir haben hart dafür gearbeitet, dass wir uns wieder mit den besten deutschen Mannschaften messen dürfen. Thomas Reis

In Augsburg hatte Michael Esser den Stammkeeper vertreten, der wegen Oberschenkelbeschwerden passen musste. Nun darf sich Riemann also auf einen weiteren Höhepunkt seines ersten Bundesligajahres freuen.

Ansonsten hat Trainer Reis wenig Grund, seine zuletzt so erfolgreiche Mannschaft zu ändern. Nach fünf Siegen in den jüngsten sieben Bundesliga-Begegnungen steht der Aufsteiger mit 19 Punkten auf Tabellenplatz zehn glänzend da, bevor eine englische Woche die Hinrunde der Bundesliga abschließt.

Die hat es allerdings in sich: Nach dem Derby gegen Dortmund reist der VfL zur brisanten Partie nach Bielefeld, am 17. Spieltag kommt Union Berlin an die Castroper Straße.

Allzu weit nach vorne will Reis den Blick allerdings nicht richten, sondern beschäftigt sich mit dem Aufeinandertreffen mit dem BVB. "Da", sagt Reis, "kommt noch mal eine ganz andere Qualität auf uns zu." Aber, ganz klar: „Wir haben hart dafür gearbeitet, dass wir uns wieder mit den besten deutschen Mannschaften messen dürfen. Dementsprechend werden wir das Spiel auch angehen.

