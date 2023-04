Wiedenbrück startet in Rödinghausen - Münster gewinnt am Grünen Tisch

Der 30. Spieltag der Regionalliga West startet am Freitag. Der SC Wiedenbrück braucht in Rödinghausen noch Zählbares im Abstiegskampf. Das Spiel zwischen dem FC Düren und Preußen Münster wurde abgesagt und für den Spitzenreiter gewertet.

Die Meisterschaft in der Regionalliga West ist gefühlt seit Monaten entschieden und auch am Tabellenende trennte sich zuletzt die Spreu vom Weizen. Straelen steht mittlerweile als erster sportlicher Absteiger fest und auch Kaan-Marienborn wird sich aus der Regionalliga West zurückziehen. Ernst ist die Lage auch für Rot Weiss Ahlen und die SG Wattenscheid 09. Für letztere bleibt nur noch das Hoffen, Platz 16 zu erlangen. Dieser reicht zum Klassenerhalt, sollte die Sollstärke von 18 Mannschaften in der kommenden Saison unterschritten werden.

Wiedenbrück will nachlegen

Am Freitagabend kämpft zunächst der SC Wiedenbrück in Rödinghausen darum, nicht noch einmal in ernsthafte Abstiegsgefahr zu geraten. Die Mannschaft von Daniel Brinkmann feierte am Ostersamstag einen wichtigen Erfolg gegen Lippstadt und konnte damit ihr Polster auf RW Ahlen auf acht Zähler ausbauen.

RWA ist nach aktuellem Stand das Team, das am Saisonende auf dem potenziell rettenden 16. Tabellenplatz liegen würde. Um Sicherheit bei der Klassenzugehörigkeit zu haben, müsste Ahlen allerdings sechs Zähler auf Bocholt aufholen. Dafür benötigt die Kaya-Truppe am Samstag einen Sieg beim 1. FC Kaan-Marienborn. Der 1. FC Bocholt müsste zudem zeitgleich in Lippstadt stolpern. Die SG Wattenscheid gastiert derweil auf Schalke. Ebenfalls noch nicht zu 100 Prozent aus dem Schneider sind der 1. FC Köln II und Fortuna Düsseldorf II. Der Bundesliga-Nachwuchs empfängt Alemannia Aachen. Beim Zweitliga-Nachwuchs ist Fortuna Köln zu Gast.

Absage in Düren

Neben dem Abstiegskampf sollte sich am Wochenende zudem die Frage stellen, ob der SC Preußen Münster bereits auswärts in Düren Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen kann. Doch das Spiel wurde vom Verband abgesagt und mit 2:0 für Münster geweret.

Hintergrund: Der 1. FC Düren wollte nach Bauarbeiten den Gästeblock rechtzeitig neu eröffnen, meldete in dieser Sache auch Vollzug. Doch dem Verband lagen nach eigenen Angaben keine behördlichen Dokumente vor, dass der neugestaltete Gästeblock auch wirklich den geforderten Sicherheitsvorgaben entspricht.

Düren kann noch Einspruch gegen die Wertung einlegen, vorerst wäre Münster mit dem 2:0 auf dem Sofa aufgestiegen, sofern Borussia Mönchengladbach II nicht bei Schlusslicht Straelen gewinnt.

Zu guter Letzt bestreiten der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen am Samstag noch einen Klassiker, den es 1972/73 auch schon in der Bundesliga gab.