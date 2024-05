Wiedenbrück muss künftig auf Domröse verzichten

Dominique Domröse verlässt nach einer Saison den SC Wiedenbrück. Das gab der SCW am Donnerstag in einem kurzen Statement bekannt. Der 22-jährige Abwehrspieler kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 33 Regionalliga-Einsätze (4 Tore) für die Westfalen. Der neue Klub des gebürtigen Darmstädters steht noch nicht fest.