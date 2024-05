Wiedenbrück holt Trio um Lippstadts Allmeroth

Gleich drei Neuzugänge verkündete der SC Wiedenbrück am Dienstagabend. Innenverteidiger Luis Allmeroth (25), der jüngst nach einer überwundenen Krankheit sein Comeback in Lippstadt feierte, Linksverteidiger Christian Stabenau (22, SC Paderborn II) und Rechtsaußen Sebastian Mai (23, Rot Weiß Oberhausen), der bereits in der Jugend für Wiedenbrück spielte, schließen sich im Sommer dem SCW an.