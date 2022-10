Wiede reist vorzeitig ab, Semper nachnominiert

Handball-Nationalspieler Fabian Wiede ist vorzeitig vom Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt am Main abgereist. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte dafür Franz Semper nach, der nach langer Pause sein Comeback feiert.

Wie die Füchse Berlin am Dienstag mitteilten, ist Wiede (28) im Training beim DHB-Team umgeknickt. Eine Diagnose sollen weiterführende Untersuchungen am rechten Fuß des Rückraumspielers in Berlin bringen.

Für Wiede nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Franz Semper von der SG Flensburg-Handewitt nach. Der 25-Jährige kehrt nach langer Abstinenz wegen einer Herzmuskelentzündung und eines Kreuzbandrisses zurück in den Kreis der Nationalmannschaft.

Die deutschen Handballer treffen im Rahmen des EHF EURO Cup am Donnerstag (19 Uhr) in Mannheim auf Europameister Schweden und in Samstag (20.15 Uhr) in Jaén auf den EM-Zweiten Spanien. Bei den beiden letzten Länderspielen des Jahres fehlt neben Wiede auch der erkrankte Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen.

Der Lehrgang dient Gislason zur Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar). Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe E auf Katar, Serbien und Algerien. Als Titelverteidiger geht Dänemark ins Rennen, der auch beim EHF Euro Cup mit von der Partie ist.

Der Fahrplan bis zur WM steht seit Dienstag auch fest. Am 7. und 8. Januar trifft das DHB-Team in zwei Länderspielen in Bremen und Hannover auf Island. "Ich bin glücklich, dass wir Island vor der WM für zwei Länderspiele bekommen haben“, wird Gislason auf der DHB-Website zitiert. "Für einen Härtest ist das ein perfekter Gegner."